Pallanuoto: week-end amaro per le formazioni giallorosse della Rari che incappano in una doppia sconfitta

Week-end amaro per le formazioni giallorosse che incappano in una doppia sconfitta. Nonostante una prestazione coriacea, le Rari-Girls cedono in casa 4-7 alla capolista Locatelli. Doppio vantaggio delle genovesi poi la rimonta della Rari, confezionata da Elisabetta Sattin e dalla doppietta di Sara Amoretti, ribaltano il punteggio fino alla nuova parità, raggiunta dalle ospiti, con la quale si va all'ultimo periodo.

Complici alcuni fischi contestati dalla panchina di casa e la maggiore vigoria della avversarie, Locatelli prende il largo in mezzo tempo. La rete firmata da Alessia Imola, con un siluro dalla distanza, fissa il risultato finale. Non basta la prestazione, ancora una volta, superlativa di Giorgia Bottiglieri che, nel conto definitivo, respinge due penalty alle avversarie.

R.N.IMPERIA - LOCATELLI 4-7

(0-2; 1-0; 2-1; 1-4)



IMPERIA - Bottiglieri, A.Amoretti, Bergatta, S.Amoretti 2, Imola 1, Mirabella, Iazzetta, Reitano, Risso, Accordino, Cappello, Sattin 1, Della Valle. All.: Ragosa



LOCATELLI - Avenoso, Bianco 2, Canepa, Banchi 1, Ravenna 2, Padula, Minuto 1 Nucifora, Carbone, Frisina 1, Polidori, Cami. All.: Carbone



Espulsa per proteste S.Amoretti (I) nel quarto tempo. Sup.Num. Imperia 1/9; Locatelli 1/2 + due rigori parati da Bottiglieri a Bianco e Ravenna

Nella giornata di sabato la prima squadra maschile perde 26-8 a Padova. La formazione ridotta all'osso, priva di tante pedine fondamentali come Corio, Cesini e Lengueglia e con soli 10 giocatori a referto, riesce ad imbastire un ottimo primo periodo. La prima sirena squilla sul 5-4 per i padroni di casa con le reti di Cipriani (doppietta), Grosso e Mazzariol, al primo gol tra i grandi.

Poi i patavini prendono il largo e la Rari non riesce ad arginare il fiume in piena, nonostante il penalty neutralizzato da Grossi: a cavallo dell'intervallo, vanno in rete sedici volte. Per i giallorossi trovano la via del gol Gandini, ancora Cipriani e Grosso e soprattutto Rombo: il canterano alla primissima firma con la prima squadra.





PLEBISCITO PADOVA - RARI NANTES IMPERIA 26-8

(5-4; 8-2; 8-0; 5-2)



PADOVA - Calabresi, leonardi 3, Nobili 1, Zocco 1, Chiodo 3, Barbato 1, Gottardo 5, Robusto 3, Zanoello, Maresca 1, Pasotti 4, Maccà 1, Tomasella 3. All.: Rolla



IMPERIA - Grossi, Grosso 2, Mazzariol 1, Gandini 1, Rombo 1, Lanteri, Lucia Cipriani 3, Taramasco, Di Lionardo. All: Gerbò



Usciti per limite di falli Taramasco (I) nel terzo tempo e Grosso (I) nel quarto.