Pallacanestro: nel Campionato di Serie D Regionale, niente da fare per il Bvc Sanremo

Campionato basket Serie D Regionale – gara-1 playout

Landini Lerici - Bvc Sanremo 72-58 (20-21, 16-9, 12-19, 24-9)

Landini Lerici: Benevelli 6, Travaglio 3, Tripodi 19, Santacroce, Giananti L. 7, Aveas, Giannanti D. 4, Spadoni 20, Rocchi 3, De Ferrari 10. Coach: Pedrini

Bvc Sanremo: Tacconi Davide 21, Deda 4, Tavanti 12, Dalla Rosa 19, Tacconi Daniele 2, Boero, Genovese. Coach: Alessandro Deda.

Un buon Bvc Sanremo, peraltro sempre incompleto, ha sfiorato la vittoria in gara-1 del playout retrocessione sul parquet del Landini Lerici. L’incontro si è svolto sul filo dell’equilibrio fino a 2 minuti e 10 secondi dal termine con il Bvc in vantaggio 58-57, prima che la stanchezza e tre sanguinose palle perse dei matuziani permettessero al Lerici di piazzare un clamoroso parziale di 15-0 e di vincere la partita. Gara-2 si giocherà a Sanremo, nell’impianto di Valle Armea, domenica 16 aprile, alle ore 18.



Il commento dell’allenatore/giocatore Alessandro Deda: “Un applauso ai sette giocatori presenti stasera, per aver giocato con orgoglio e determinazione per 40 minuti. A 2 minuti e 10 secondi da fine partita eravamo avanti 57-58, giocando praticamente in 5, prima del blakout finale! Sistemeremo l’attacco alla zona, che nel momento di massima stanchezza finale, complici le basse percentuali da fuori di ieri, ha causato incertezza e palle perse, dando il via a quei terribili 2 minuti che hanno determinato il risultato del match. Sicuramente in gara-2 saremo tutti quanti presenti”.