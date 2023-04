Il ventimigliese Fabrizio Pertile 7º nel salto in lungo ai Campionati Mondiali di atletica in Polonia (foto e video)

Si conclude con un ottimo settimo posto nel salto in lungo l’avventura dell’atleta ventimigliese Fabrizio Pertile ai Campionati Mondiali Indoor Master di atletica leggera su pista svoltosi Domenica 26 Marzo a Torun, in Polonia.

Buon piazzamento considerando il contesto internazionale con i più forti atleti provenienti da tutto il mondo nella sua categoria e specialità. Pertile dopo i primi tre salti centra la finalissima qualificandosi tra i primi otto, e una volta in finale con un 6.25 all’ultimo salto guadagna una posizione superando l’atleta portoghese e concludendo settimo sfiorando il podio a soli 5 centimetri dal bronzo e a 11 dall’argento, gara molto “tirata” che vede incredibilmente ben 5 atleti in soli 5 centimetri a contendersi una medaglia “Sono soddisfatto del piazzamento, entrare in finale tra i primi otto al mondo era il mio obiettivo minimo, ma rimane un po’ di rammarico considerando che ho collezionato ben tre salti nulli di pochi millimetri oltre i 6.30 che mi avrebbero regalato il podio e sarei tornato a casa con una medaglia al collo, purtroppo sono stato un po’ sfortunato ma bisogna essere sportivi fare i complimenti agli avversari ed essere grati per aver avuto la possibilità di competere qui, ho dovuto gareggiare sotto dosi massicce di anti dolorifici per via di una calcificazione al tendine d’Achille che mi sto trascinando da due mesi costringendomi a saltare con l’altra gamba, ora un po’ di riposo per smaltire l’infortunio e poi si riprende la preparazione in vista dei Campionati Europei di Settembre a Pescara”.

6.25 rappresenta la miglior miglior prestazione italiana di salto in lungo M45 del 2023 nonché nuovo record ligure migliorato di ben 68 centimetri. Vince la gara il campione Jamaicano, tre volte argento Olimpico, James Beckford con 6.66, uno dei più forti atleti di tutti i tempi nel salto in lungo. “Volevo infine ringraziare la scuola dove insegno per avermi dato il permesso di poter partecipare a questi campionati mondiali e salutare tutti i miei alunni delle scuole medie Biancheri di Ventimiglia”.