Calcio, Promozione. Doppietta di Rotolo e gol del 2007 Avandro, tris Ospedaletti nel match salvezza contro la Campese

La chiamata a raccolta della famiglia orange ha sortito l’effetto desiderato. Con un netto 3-1 l’Ospedaletti ha superato questo pomeriggio al ‘Ciccio Ozenda’ la Campese in una gara delicata per le dinamiche in zona playout e per raggiungere l’obiettivo spareggi.

Parte forte l’Ospedaletti che sin dai primi minuti si riversa in avanti alla ricerca del vantaggio giocando un buon calcio. L’1-0 arriva al 12’ al culmine di un’azione corale. Schillaci che si imbuca in area e serve Rotolo che trafigge il portiere con un diagonale. La Campese prova a reagire, ma sono poche le azioni degne di nota nella prima frazione di gioco.

Nel secondo tempo gli ospiti si fanno vedere in un paio di occasioni ma Brizio si fa sempre trovare pronto. Al 66’ arriva il raddoppio con Rotolo che firma la sua personale doppietta sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Schillaci. A 15 minuti dal termine il tris che chiude la partita porta la giovane firma del classe 2007 Avandro che si libera del difensore e la insacca nell’angolino. La rete di Arrache al 90’ con una spettacolare conclusione dalla lunetta sotto l’incrocio vale solo per le statistiche.

“Abbiamo interpretato bene la partita concretizzando al meglio tutte le occasioni - dichiara mister José Espinal al termine della partita - era l’ultima possibilità per sperare nei playout e l’abbiamo centrata, ora abbiamo davanti a noi anche gare importanti per meritarci gli spareggi. Come mentalità non cambia nulla rispetto alla settimana precedente, dobbiamo continuare a lottare fino alla fine. Sono molto contento per la rete di Avandro e per la prestazione di tutti giovani anche se dispiace per l’infortunio di Barbagallo nel finale di gara. L’obiettivo è sempre quello di far crescere questi ragazzi, non sempre è facile ma la strada è questa. Un complimento anche alla squadra che li ha sempre integrati e supportati”.



Ospedaletti - Campese 3-1

Marcatori: 12’ e 66’ Rotolo, 75’ Avandro, 90’ Arrache



LE FORMAZIONI



Ospedaletti: 1 Brizio, 2 Russo, 3 Bestagno, 4 Barbagallo (17 Manno), 5 Gagliardi, 6 Caffi, 7 Rotolo (14 Sabre), 8 Cassini V., 9 Siberie (19 Avandro), 10 Schillaci (15 Calvini), 11 Alasia G.

A disposizione: 12 D’Alessandro, 13 Alasia A., 16 Ferrari, 18 Pavone

Allenatore: Josè Espinal



Campese: 1 Balbi, 2 Pirlo (13 Arrache), 3 Salice, 4 Bardi, 5 Boggiano, 6 Oliveri, 7 Parodi (16 Travo), 8 Marchelli (17 Zigneno), 9 Ardinghi (15 Tobia), 10 Criscuolo, 11 Nania (18 Chiappori)

A disposizione: 12 Zunino, 13 Arrache, 14 Bassi, 19 Cenname, 20 Bonanno

Allenatore: Andrea Meazzi



Arbitro: Sig. Simone Dinapoli (Savona)

Assistenti: 1° Sig. Lorenzo Trucco (Imperia); 2° Vittorio Semini (Albenga)



Ammoniti: Gagliardi, Cassini V., Nania, Marchelli, Salice, Oliveri