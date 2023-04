Le Sanremo Ladies volano in C! La squadra di calcio femminile ha ottenuto la promozione nello scontro diretto col Vado. Bastava anche un pareggio per le ragazze allenate da mister Ivan Busacca.

"Un bellissimo risultato per la società guidata dal presidente Simone Ricci, nata appena due anni fa, per la città, per il territorio e per l'intero movimento calcistico femminile regionale. Brave ragazze, Sanremo è orgogliosa di voi!" - questo il messaggio del sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri.