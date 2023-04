Sanremo Tennis Cup è il giorno della finalissima: alle 15 la sfida Varillas - van Assche

È arrivato il giorno della finalissima per la Sanremo Tennis Cup 2023, torneo challenger 125 organizzato da Master Group Sport in collaborazione con il Tennis Sanremo. Alle 15 l'attesissimo match tra Juan Pablo Varillas e Luca van Assche. La partita sarà in diretta su Supertennis.

In palio il montepremi totale da 145mila euro. Al vincitore andranno 19.650,00 euro e 125 punti ATP, mentre al finalista andranno 11.570 euro e 75 punti ATP. Sugli 800 posti a sedere per la finalissima sono rimasti disponibili solo 70 posti, a testimonianza della grande attenzione su questo appuntamento sportivo.

Ieri intanto dai campi di Sanremo i primi vincitori. Si tratta del rumeno Victor Vlad Cornea e del croato Franko Skugor. Insieme hanno vinto il titolo del tabellone di doppio battendo in finale la coppia formata da Nikola Cacic (Srb) e Marcelo Demoliner (Bra) con lo score di 62 63.

Luca van Assche, il primo dei finalisti del singolo ieri ha trionfato contro il ceco Vit Kopriva che nel suo cammino aveva fatto fuori nell'ordine Marco Cecchinato, Flavio Cobolli e Gianluca Mager. Il pronostico è stato rispettato e il 18enne transalpino, con sangue italiano da parte di madre, testa di serie n.5 grazie al suo ranking appena sopra i primi 100, ha vinto la sfida 76(4) 62 al termine di un'ora e 51' molto intensi di gioco spesso spettacolare.

A seguire si è giocata la seconda semifinale del torneo organizzato da Master Group Sport in collaborazione con il circolo Tennis Sanremo, e anche in questo caso il pronostico è stato rispettato. La vittoria è infatti andata al 27enne peruviano Juan Pablo Varillas prima testa di serie del seeding e n.88 della classifica mondiale Atp che è riuscito ad avere la meglio della resistenza del belga Kimmer Coppejans, rivelazione del torneo partito dalle qualificazioni e quindi vincitore di ben 5 match consecutivi prima del ko odierno.

Varillas ha fatto valere la sua classe superiore e ha chiuso 63 64 dopo un'ora e 38'. Tanti applausi sono stati tributati a Coppejans che una dozzina di anni fa era il n.1 del tennis mondiale juniores e poi per vari motivi non è riuscito a far decollare la sua carriera.