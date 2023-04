In questo articolo vogliamo parlare del trattamento zanzare giardino introducendo il discorso con una considerazione che è legata all'essenziale come sappiamo sono problematiche per tante persone soprattutto durante l'estate non solo per i morsi che sono fastidiosi ma anche perché possono essere pericolose per la salute come dimostra il fatto che possono trasmettere delle malattie molto serie come la malaria o il virus del nilo occidentale.

Però per fortuna esistono delle modalità per uccidere o comunque per tenere lontane le zanzare dal giardino e anche dall'abitazione domestica in questione.

Per quanto riguarda la prevenzione di un'infestazione delle zanzare nel giardino uno dei metodi più risolutive ed efficaci per eliminare quei luoghi dove si possono riprodurre perché comunque in genere questo insetto si aprono le sue uova nell'acqua stagnante ed ecco perché è importante svuotare tutti i contenitori che contengono l'acqua stagnante all'interno di un giardino e ci riferiamo nello specifico soprattutto alle grondaie, ai secchi e ai vasi.

Un'altra operazione che può essere efficace è l'installazione di un dispositivo di drenaggio proprio in quelle aree dove l'acqua si accumula di solito. Inoltre può essere molto utile l'installazione delle reti antizanzare che sono disponibili in varie forme e dimensioni e che si possono usare per coprire le finestre le porte anche le aree all'aperto come le verande ed altro.

Queste reti antizanzare sono utili soprattutto in quelle zone che sono più a rischio per quanto riguarda l'infestazione di zanzare che può portare come dicevamo prima a diverse malattie.

Un'altra cosa importante da sapere che di solito le zanzare vengono attirate da odori particolari che sono gli stessi legati alle mosche: di conseguenza può essere una buona idea utilizzare dei rimedi naturali per tenere da giardino come per esempio lavanda o menta perché parliamo di prodotti che emettono odori che sia per le mosche che per le zanzare sono sgradevoli: di conseguenza possiamo evitare di avere a che fare in questo modo con entrambi gli insetti.

Cos'altro si può fare in questa situazione

Quello che si può fare è chiamare un esperto che potrebbe utilizzare dei metodi che non sono naturali ma cioè prodotti specifici che sono chimici perché ne esistono tanti però è importante che vengano utilizzati solo da chi è esperto perché altrimenti il rischio è di non sapere il dosaggio giusto, anche perché parliamo di prodotti che possono essere dannosi per la salute delle persone e degli animali domestici.

Gli esperti inoltre potrebbero consigliare l'installazione di dispositivi elettronici che servono proprio per allontanare le zanzare dal giardino perché questi ultimi scapperanno in quanto sentiranno un suono ad alta frequenza che per loro sarà sgradevole e fastidioso e che quindi le terrà assolutamente a debita distanza.

Però è anche giusto sapere che questo metodo non viene utilizzato di solito come unica nel senso che spesso viene abbinato ad altri proprio perché il fatto di mixare più operazioni può portare a risultati migliori.

In ogni caso se vogliamo avere delle soddisfazioni dobbiamo sapere a chi rivolgerci perché senza un esperto tutto ciò sarà più difficile.