Quando parliamo di un preventivo servizio di trasporto disabile è chiaro che principalmente ci rivolgiamo alle tante persone che si ritrovano in una situazione di difficoltà perché magari sono sulla sedia a rotelle o devono usare un deambulatore per camminare e quindi loro spostamenti all'interno della loro città di riferimento sono molto complessi e spesso in certi casi impossibili.

Purtroppo quando parliamo di spostamenti non parliamo di cose così complesse, ma parliamo di spostamenti che noi facciamo ogni giorno per esempio per andare al lavoro o andare a fare spesa o andare a trovare amici o andare a vedere una partita di calcio e l'elenco non finirebbe mai.

Mentre per queste persone tutto ciò diventa complicato a livello pratico, e di conseguenza a livello emotivo perché le stesse a quel punto si privano di tante cose e quindi conducono una vita isolata che dal punto di vista psicologico ed emotivo certamente non può essere una cosa così leggera da gestire.

Soprattutto è anche un qualcosa di molto pesante da gestire per le famiglie che giustamente vorrebbero aiutare queste persone ma non hanno i mezzi per farlo, perché in una macchina classica non si può trasportare una persona che per esempio si trova in sedia a rotelle perché non ci sono le imbragature di sicurezza e manca lo spazio, come mancano dei sedili speciali in modo che la persona possa viaggiare comoda e in tutta sicurezza.

Al massimo servirebbe la cosiddetta auto per disabili che comunque qualcuno dovrebbe guidare e soprattutto non tutti se la possono permettere e quindi un servizio come quello di cui stiamo parlando di questo articolo è un aiuto dal cielo.

Tra l'altro parliamo di un servizio messo a disposizione da varie cooperative, da associazioni, da Onlus che lo fanno a pagamento e che sono sempre pronte aiutare i loro clienti già dalla prima telefonata che è molto importante quando si vanno a chiedere delle informazioni.

Infatti è importante per le persone che chiederanno un preventivo e chiederanno come funziona il servizio, ma è importante anche per gli operatori dell'altro lato che vorranno sapere la condizione clinica della persona che devono trasportare per organizzare un trasporto efficace.

Non dobbiamo scegliere un servizio di trasporto disabili solo perché ci convince il preventivo

Soprattutto le persone che possono avere qualche tipo di difficoltà economica è chiaro che la prima cosa che andranno a guardare nella scelta di una cooperativa che si occupa di trasporto disabili e il prezzo e quindi il preventivo che riceveranno.

Però noi sottolineavamo nel titolo di questa seconda parte che sarebbe bene andarsi ad informare magari leggendo delle recensioni su internet chi abbiamo dall'altro lato perché è chiaro che parliamo di un servizio molto delicato che richiede un certo livello di professionalità e di affidabilità.

E quindi dobbiamo puntare ad una cooperativa che abbia degli automezzi adeguati all'interno dei quali la persona disabile può stare comodamente e poi che ci siano delle persone all'interno capaci e anche empatiche umanamente, cosa che in queste situazioni è fondamentale.