Probabilmente per le persone che leggeranno questo articolo che parla di clisteri evacuativi non è un argomento proprio nuovo, perché se siamo sinceri da piccoli almeno una volta abbiamo ricevuto un clistere classico da parte dei nostri genitori o nonni e tutti sappiamo che è un tipo di trattamento che serve che viene utilizzato per poter facilitare l'evacuazione delle feci dal colon quando una persona per esempio può avere qualche problema di stipsi e quindi difficoltà nell'evacuazione di feci di cui accennavamo, e comunque è i un tipo di trattamento che può essere somministrato per alcune patologie come il mal di testa o la nausea, il vomito o l'insonnia.

Oltre al fatto che spesso lo consigliano medici prima di prepararsi all'esame della colonscopia e comunque un tipo di trattamento che consiste nell'inserire una soluzione liquida nella parte rettale che riesca a stimolare il colon a contrarsi e quello faciliterà di sicuro l'espulsione delle feci almeno che una persona non abbia qualche patologia grave e quindi nemmeno un clistere lo aiuta.

Diciamo che è un tipo di intervento che come dicevamo spesso fanno anche i genitori o i nonni per i bambini e per le bambine, però è chiaro che per un qualcosa di più complesso serve un intervento professionale e quindi può essere seguito solo da infermiere medici o anche un caregiver che lo sappia fare e pensiamo a una badante che magari lo fa per una persona anziana che ha un tipo di problema e quindi è la persona anziana che accudisce in tutto e per tutto.

Infatti comunque è una procedura che deve essere eseguita con tutte le attenzioni e la cautela del caso perché altrimenti si rischiano delle complicazioni come infezioni o irritazioni del retto.

Sempre più persone conoscono e riconoscono la figura professionale dell'infermiere a domicilio

Nella prima parte dell'articolo facevamo riferimento all’infermiere come figura professionale che chiaramente si può occupare di eseguire un clistere evacuativo in tutte le situazioni che menzioniamo, mentre nel titolo di questa seconda parte ricordavamo come esistono gli infermieri a domicilio che ormai sono un punto di riferimento per molte persone e per molte famiglie.

Parliamo di persone che da una parte non hanno bisogno di essere ospedalizzate, e comunque preferiscono ricevere delle cure a casa dove sono più sereni e più tranquilli e quindi richiedono questo servizio degli infermieri e delle infermiere a domicilio che fanno parte del mondo dell'assistenza sanitaria domiciliare che è un mondo che appunto come accennavamo fa la differenza in tante situazioni diverse.

Tra l'altro un infermiere quando viene a domicilio non è che si occupa solo di clisteri, ma si occupa di somministrazione di farmaci e terapie varie così, come si occupa di vari tipi di medicazioni diverse, se una persona ha avuto una ferita e ha bisogno ogni tanto di cambiare il bendaggio e di disinfettarla per fare un esempio.

Così come si può occupare di fare una flebo quando serve o di fare un prelievo del sangue per poi portarlo al laboratorio e poi riportare i risultati al paziente.