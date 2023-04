Giornata Mondiale Autismo, a Taggia l'iniziativa dell'ANGSA: musica e lotteria, ecco chi ha vinto

Oggi pomeriggio al centro commerciale Riviera Shopville di Arma di Taggia si è svolta l'iniziativa dell'ANGSA per la giornata mondiale per la consapevolezza dell'autismo. Una tematica importante al centro di una intervista con il Segretario dell'associazione, Giuseppe Reghezza per approfondire quello che vivono le famiglie con un bambino autistico e quale sia lo spaccato della provincia di Imperia.

All'iniziativa di oggi pomeriggio era presente anche l'assessore ai servizi sociali del Comune di Taggia, Laura Cane. L'ANGSA ha trovato sede in via San Francesco, nell'ex palazzina della Comunità Montana. Nel corso del pomeriggio per sensibilizzare sull'autismo, si sono esibiti i cori Monjoie di Imperia e Mille Voci una Voce di Taggia.



Inoltre c'è stata l'estrazione per la lotteria organizzata dall'ANGSA. Tra i vari premi in palio anche un buono per una vacanza del valore di 1400 euro.