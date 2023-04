Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 2 aprile, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 2 APRILE



SANREMO



9.00. Escursione in mountain bike, al fine di far scoprire ai soci (e non solo) l'attività ciclo-escursionistica. Evento a cura della sezione di Sanremo del CAI (richiesti casco, kit meccanico, mountain bike e ruote da almeno 26 pollici). Ritrovo presso il campetto di calcio a Coldirodi, poco dopo il paese in via Monte Ortigara, direzione San Romolo, info 348 4030143



10.00-19.00. ‘Verde clandestino – Il Verde spontaneo in città’: mostra realizzata dal giornalista e blogger Fabio Balocco, costituita in parte da foto e in parte da pannelli, sul verde spontaneo in città per distinguerlo dal verde curato dei giardini. Museo civico a Palazzo Nota, fino al 16 aprile (h 10/12-15/19, lunedì chiuso)



10.00-18.00. Mostra personale di pittura di Claudia Sanpolo con una selezione di opere sul tema floreale e paesaggistico sviluppato in differenti tecniche miste + presentazione Corso base di disegno dal vero da organizzare nei giardini di Villa Ormond. Floriseum – Museo del Fiore a Villa Ormond (h 10/12.30-15.30/18)



13.00-16.00. Giornata finale del Sanremo Tennis CUP, torneo Challenger 125 di singolare e doppio maschile che fa parte dell'ATP (Association of Tennis Professionals) Tour 2023, il circuito professionistico per eccellenza della racchetta a livello mondiale. Tennis Sanremo (biglietti acquistabili a questo link), Corso Matuzia 28 (più info)



16.30. ‘100 di questi, Lelio!’: evento per il centenario del M° Lelio Luttazzi con l’Orchestra Stabile dello Swing di Sanremo. Direttori: Freddy Colt, ‘Il Sultano dello Swing’, Antonello Capuano, ‘Gannizzero dello Swing’. Solista ospite: Felice Reggio, tromba e flicorno. Vocalist Ospite: Stefano Torre, giannizzero dello Swing. Interviene Rossana Moretti Luttazzi. Video intervento di Stefano Bollani. Presenta Paolo Tagliaferri. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero



19.00-24.00. Audizioni di selezione per poter partecipare a ‘Il Cantagiro’con possibilità di partecipare anche con un brano edito/cover. Risto-Pub Mamely di via Gioberti 37, indispensabile la prenotazione allo 0184 610641 (ogni prima domenica del mese)

IMPERIA



11.00. MFI Eurocup, il meglio della classe Waszp in regata nello spazio acquea cittadino, fino al 2 aprile (info)

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

15.00-18.00. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)



17.00. ‘La Primavera nel Corpo’: spettacolo teatrale con Martina Ghiazza e Grazia Sereno con la partecipazione di Rebecca Marta D'Andrea. Teatro dell'Attrito, prenotazioni al numero 329 4955513



VENTIMIGLIA



9.00. Tra fiabeschi borghi e grange abbandonate in alta Val Roja: escursioni accompagnati dalla guida GAE AIGAE Antonella Piccone (10 euro). Ritrovo a Ventimiglia, info +39 391 104 26 08 (più info)



10.30. 'Picnic Spring Blooming': visita guidata sul tema del Fiore + al termine consegna di un ‘Picnic Special Edition’ (ingresso con visita guidata & Picnic a tema 25 euro adulti, 15 euro bambini). Giardini Hanbury, Corso Montecarlo 43, prenotazione obbligatoria 0184 229507

15.00-19.00. Mostra-evento sull’Onorevole Giuseppe Biancheri e la ‘sua ferrovia’ dal titolo ‘La ferrovia della Val Roia – Le chemin de fer de Monsieur Biancheri - Uno sguardo alle comunicazioni del passato - Prospettive per il futuro’. Centro Culturale San Francesco in Via Garibaldi nella Città Alta, fino al 16 aprile

15.00 & 16.15. Ciclo di conferenze su ‘La ferrovia della Val Roia – Le chemin de fer de Monsieur Biancheri - Uno sguardo alle comunicazioni del passato - Prospettive per il futuro’. Centro Culturale San Francesco in Via Garibaldi nella Città Alta (per leggere il programma della giornata cliccare questo link)



VALLECROSIA

16.30. Per la rassegna ‘Primavera in musica’, concerto del Trio ‘Mal d'Estro’ Claudio Massola (clarinetto soprano, clarinetto basso e flauti diritti), Bruno Giordano (sassofono soprano, clarinetto soprano), Alessandro Delfino (pianoforte). Sala Polivalente G. Natta di via C. Colombo, ingresso libero



BORDIGHERA



8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi



16.00. Visita guidata in Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, informazioni e prenotazioni al 347 2364922



TAGGIA ARMA



15.00-17.30. Per la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, appuntamento per sensibilizzare la popolazione sulle tematiche dell’autismo con balli e musica. Centro commerciale ‘La Riviera Shopville’ ad Arma

SANTO STEFANO AL MARE

17.30, 18.30 & 19.30. Per l’evento dedicato alla storia dell’Aeronautica Militare Italiana ed alla sua evoluzione nei 100 anni di donazione, proiezione video realizzati dal consigliere Remo Ferretti in collaborazione con l’Areoclub di Savona e della Riviera Ligure. Sala Polivalente, Lungomare Cristoforo Colombo 76

DIANO MARINA



8.00-20.00. ‘Diano Colleziona’: mostra mercato di collezionismo e piccolo antiquariato in Corso Roma e Piazza Martiri della Libertà (ogni prima domenica del mese)

ENTROTERRA

CIPRESSA



9.00. Per il Campionato Mondiale Enduro 2023, Enduro & Extreme Test nell Pineta di Cipressa (info). Ecco i punti dove poter seguire i piloti nei due giorni di gara: Paddock e P.S. Cross sulla spiaggia; Presentazione Team Casinò di San Remo; Super Test Venerdì pomeriggio; Enduro Test e Extreme Test

DOLCEACQUA

7.30. Prima tappa del Cross Country Urbano 2023 con gare aperte a bici tradizionali ed e-bike in gare separate. Età minima 16 anni compiuti. Evento in collaborazione tra Sanremo Bike School e Sanremooutdoor. Ritrovo in Via Giardini 1, Piazzale antistante Scuole, info +39 347 4246575 (più info)

SEBORGA

11.30. Visita Guidata Gratuita del Borgo a cura dallo Storico Locale Francesco Verrando con ospiti i figuranti dell'Agosto medievale di Ventimiglia + alle 12.15, cerimonia del cambio della Guardia con salve di cannone di benvenuto + Spazio Fotografico per foto ricordo + proposta di un pranzo a prezzo concordato nelle Osterie e Ristoranti del Principato con il ‘Menù del Cannone’. Piazza Martiri Patrioti, info 3880 261925

TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA



MANDELIEU LA NAPOULE

10.00-18.00. 13ª Fiera del Vino dei Vignaioli Indipendenti (6 euro). Centre Expo-Congrès, Boulevard des Ecureuils 836 (più info)

MONACO

14.30 & 17.00. Adattamento de ‘L'Avaro’ in chiave commedia dell'arte con canti, danze, pantomima, musiche di scena, giochi con il pubblico e improvvisazioni. Tutta la modernità di Molière concentrata in questa commedia. Théâtre des Muses (più info)

18.00. Per il Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo, concerto del ‘Quatuor Diotima’. Museo Oceanografico di Monaco (più info)

NICE



10.00-18.00. Salon ID Week-End 2023 (ultimo giorno): salone informativo con stand su Cultura & Patrimonio, Tempo libero, Sport, Gastronomia, Turismo sostenibile, Alloggio, Benessere, City break, Villaggio italiano, Food truck. Porto di Nizza, ingresso gratuito (più info)



15.00. ‘Falstaff’: opera buffa in tre atti di Giuseppe Verdi. Coproduzione Opéra Nice Côte d'Azur e Théâtre Anthea d'Antibes. Opéra Nice Côte d'Azur, rue Saint-François de Paule 4-6 (più info)

