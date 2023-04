Vallecrosia, calcio femminile: Eleonora Mazzulla convocata a rappresentare la Liguria nel Torneo delle Regioni (Foto)

La vallecrosina Eleonora Mazzulla è stata convocata a rappresentare la Liguria nel Torneo delle Regioni che si terrà a Verona fino all’8 aprile.

L’estremo difensore, in questo fine settimana, sarà perciò impegnata con la rappresentativa ligure di calcio a cinque femminile allenata da Guido Ricci. La prima partita sarà domani contro la Basilicata al Palasport di Cologna.

Un'occasione unica per la giovane calciatrice che ha sempre amato giocare a pallone. “Gioco a calcio dalle elementari e, ora, ho 21 anni. Ho iniziato con i maschi al Camporosso e poi a 11 anni sono andata nella Matuziana con la quale a 15 anni ho vinto il campionato di serie C, visto che a 14 anni mi avevano fatta salire in prima squadra” - racconta Eleonora Mazzulla - “Ho smesso per 3 anni perché non c’era la squadra ma poi a 17 anni ho ricominciato a giocare con il Don Bosco Vallecrosia Intemelia. Successivamente ho avuto un incidente con la moto che mi ha fermato ma dopo nemmeno 9 mesi ero di nuovo in campo. In seguito, mi hanno chiamata per giocare nelle Sanremo Ladies, con le quali sono stata un anno e mezzo e poi ho mollato perché mi sono trasferita a Genova per proseguire i miei studi. Attualmente gioco a Genova con il Città Giardino Marassi. Scenderò in campo con la rappresentativa ligure al Torneo delle Regioni e qualche partita dei gironi eliminatori sarà trasmessa su Futsal TV, canale streaming”.