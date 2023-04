Settimana all’insegna delle attività del CONI per le ginnaste e i tecnici dell’Associazione sanremese Insieme (foto)

L’Associazione Insieme Sanremo ha aderito con entusiasmo al Progetto Nazionale dei Centri CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano).

"Tale Progetto - si spiega nel comunicato - prevede il coinvolgimento di più società sportive che, attraverso un’attività di progettazione e di interscambio tra tecnici, guidano gli atleti in un percorso di pratica sportiva multidisciplinare. I tecnici dell'Associazione sanremese, quindi, grazie alle competenze sviluppate in molti anni di esperienza, si prefiggono quotidianamente di offrire, oltre alle attività specifiche della Ginnastica Artistica, anche attività multidisciplinari volte a sviluppare un bagaglio motorio vario e completo.

L'Associazione, in quanto Centro CONI, è stata invitata all’inaugurazione della nuova sede regionale del CONI che si è svolta giovedì 30 marzo presso il Campo di Atletica Lagorio di Borgo Prino - Imperia. Al grande evento ha sfilato una rappresentanza delle atlete della sezione di Ginnastica Artistica, accompagnata dai tecnici Marzia Riccardi e Sonia Di Marcoberardino. Era presente anche il tecnico Angelica Stella in qualità di componente dello Staff Tecnico Provinciale del CONI.

Venerdì 31 marzo, invece, si è svolto il primo incontro del Centro CONI ASD Insieme Sanremo-Scuola di Pallavolo Mazzucchelli presso l’impianto di Valle Armea. Le tre istruttrici dell’Insieme, con le colleghe della Mazzucchelli Daniela Bordoli, Federica Sibilla e la loro Presidente Maria Rita Galliano, hanno preparato per i 60 atleti presenti (dai 5 anni in poi) numerose attività multidisciplinari. In campo, per il CONI, anche il tecnico Silvia Gaziello.

Gioia e divertimento per ginnasti e pallavolisti e grande soddisfazione per le due associazioni sanremesi che sono entusiaste del Progetto e felici di poter collaborare".