Imperia alle elezioni, Bracco a Scajola: "Nessun giustizialismo, parliamo solo di onestà e trasparenza"

"Sottrarsi al confronto accusando l’avversario di 'giustizialismo forcaiolo' farebbe sorridere se non fosse tragico. Comprendiamo che in una campagna elettorale si possa ritenere che tutto sia lecito ma non condividiamo né vogliamo adottare questa linea", lo scrive in una nota inviata alla redazione Imperia Rinasce, la lista del candidato sindaco del centrosinistra Ivan Bracco replicando alle affermazioni del sindaco uscente Claudio Scajola pronunciate stamattina in occasione dell'apertura del suo point in piazzetta Bianchi.

"Crediamo nella giustizia, questo sì e sempre, come deve fare ogni cittadino orgoglioso di questo nome. E ci crediamo talmente tanto da non cavalcare argomenti che potrebbero essere oggetto d’indagine da parte degli organi competenti. Ci siamo limitati a parlare di trasparenza, onestà, correttezza e opportunità: tutti concetti che per noi sono più importanti di opere faraoniche progettate per esaltare il singolo senza tenere conto delle vere esigenze della collettività".