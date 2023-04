Speciale Weekend: sport all’aria aperta ma non solo, ecco le nostre migliori proposte su cosa fare e dove andare in provincia di Imperia

Da ieri ha preso il via la tre giorni del Campionato Mondiale di Enduro ospitato per la prima volta sulle spiagge e sui sentieri della Riviera di Ponente grazie all’organizzazione del Moto Club Sanremo. 164 i piloti iscritti alla 77ª edizione della ‘Due Valli’, valida quest’anno come prima tappa del Mondiale di Enduro.

Oggi il via alla gara ufficiale. I piloti partiranno alle 9 dalla Darsena di Arma di Taggia per raggiungere Bussana sulla spiaggia, poi il trasferimento a Cipressa per le prove all’interno della pineta (servizio navetta a rotazione dal centro del paese). Nel pomeriggio la premiazione alla Darsena. Il programma della domani ricalcherà quello di oggi.

Altro evento dal carattere internazionale è il Sanremo Tennis Cup, torneo Challenger 125 di singolare e doppio maschile che fa parte dell’ATP (Association of Tennis Professionals) Tour 2023, il circuito professionistico per eccellenza della racchetta a livello mondiale. L’evento sportivo si concluderà domani, domenica 2 aprile. Il programma del penultimo giorno della Sanremo Tennis Cup inizierà alle 11 con la finale del doppio tra le coppie Cacic/Demoliner (62 46 10 0 a Bortolotti/Marton Gornes) e Cornea/Skugor (64 61 a Nardi/Maestrelli). Non prima delle 13.30 la prima semifinale tra Kopriva e Van Assche e a seguire quella tra Coppejans e Varillas.



Sono in trenta, in arrivo da sei nazioni, e hanno fatto prua verso lo Yacht Club Imperia, i protagonisti dell’MFI Eurocup, evento di cartello riservato alla classe Waszp, one design foiler di produzione australiana ormai prossimo alle mille unità vendute a livello globale. Un singolo ormai considerato uno standard, impiegato anche dai team di America’s Cup per le selezioni dei team giovanili.

Organizzata dal sodalizio imperiese, la MFI Eurocup è la prima delle cinque tappe sulle quali si articolerà il circuito e si svolgerà sino a domenica proprio nelle acque di Imperia. Un appuntamento, quello con l’MFI Eurocup, dall’elevato valore agonistico, che conterà sulla presenza di Martin Evans, Global Class Manager della International Waszp Class.

Il CAI, sezione di Sanremo, organizza per domenica una giornata alla scoperta dell'entroterra in mountain bike. Per partecipare alla gita sono richiesti l’equipaggiamento e l’attrezzatura idonei (casco, kit meccanico, mountain bike in perfetto stato e ruote da almeno 26 pollici). Il ritrovo è previsto alle ore 9 presso il campetto di calcio di Coldirodi, poco dopo il paese in via Monte Ortigara, direzione San Romolo.

Sempre domenica prende il via la prima tappa del circuito XCU Challenge a Dolceacqua. Il calendario è composto da 8 tappe in altrettanti comuni e borghi del ponente ligure, in un circuito che vede anche l’importante collaborazione del Piemonte, con una data a Limone. Il percorso nel paese dei Doria si svilupperà nella parte del paese detta ‘Borgo’ e sulla cornice collinare che abbraccia il paese attraversando vigneti ed ulivi aggrappati ai ripidi pendii sostenuti dai tipici muretti a secco caratteristici dell’agricoltura ‘eroica’ di questi luoghi come ‘eroica’ sarà la prova che i concorrenti dovranno affrontare.



In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, il Club Unesco di Sanremo organizza oggi un evento dal titolo ‘Il cambiamento necessario per risolvere la crisi idrica’: appuntamento è alle 17, al museo civico di Piazza Nota. L’incontro ha come intento quello di focalizzare l’attenzione sulle azioni necessarie che ciascuno di noi, secondo le proprie competenze, è chiamato a porre in essere per contrastare la crisi idrica.



Al Forte dell’Annunziata di Ventimiglia il Lions Club ha organizzato per oggi alle 9.30 una conferenza su ‘Le fortificazioni medievali e rinascimentali di Ventimiglia’ una delle ricchezze monumentali della città. Verrà presentato un video sulla città nel suo itinerario storico. Seguiranno gli interventi di numerosi relatori sui vari aspetti storici e tecnici delle fortificazioni medievali e rinascimentali (il programma nel dettaglio a questo link)

Sempre a Ventimiglia, ma domani alle 15, presso il Centro Culturale San Francesco in Via Garibaldi nella città alta, per l’evento ‘La ferrovia della Val Roia – Le chemin de fer de Monsieur Biancheri - Uno sguardo alle comunicazioni del passato - Prospettive per il futuro’, la professoressa Elena Pozzi presenta in anteprima il suo volume ‘Le ville storiche di Ventimiglia e Latte’. A seguire il professor Giorgio Caudano presenta il suo libro ‘L'immagine ritrovata’.

A Cervo continua la rassegna ‘Cervo in blu d'inchiostro’: alle 17.00 di oggi all’Oratorio di Santa Caterina Francesca Valente, autrice vincitrice del Premio Campiello Opera Prima 2022, presenterà il suo romanzo ‘Altro nulla da segnalare’ (Einaudi). A moderare l’incontro sarà Lucia Jacona, dirigente scolastica dell’Istituto Colombo di Sanremo, con Francesca Rotta Gentile. Le letture saranno a cura di Olga Gironi.

Oggi a Ospedaletti, per la rassegna ‘È tempo di Libri’, lo scrittore Orso Tosco presenta il suo libro 'Nanga Parbat. L'ossessione e la montagna nuda’. L’appuntamento è per le 16.40 presso il Centro culturale polivalente La Piccola (ex scalo merci) in via Cavalieri di Malta.

Il Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo domani offrirà un singolare ‘matinée’ (ore 16.30, ingresso libero) dedicato allo swing d’autore, con la celebrazione del Centenario della nascita del Maestro Lelio Luttazzi, geniale musicista, intrattenitore radiofonico e televisivo, attore e scrittore. Al centro dello spettacolo, intitolato ‘100 di questi, Lelio!’, saranno i ‘Swing Kids’, ovvero l’Orchestra stabile dello swing di Sanremo fondata nel 2016 da Freddy Colt. Il compito di collegare fra loro i diversi momenti dello show è affidato al maestro Paolo Tagliaferri che, in smoking in pieno stile Luttazzi, presenterà lo spettacolo. Sarà presente la moglie del Maestro, Rossana Moretti Luttazzi.



Ad Imperia, sempre domani, sul palco del Teatro dell'Attrito alle 17, va in scena lo spettacolo ‘La Primavera nel Corpo’ con Martina Ghiazza e Grazia Sereno e con la partecipazione di Rebecca Marta D'Andrea.

Due aspetti del femminile a confronto per un dialogo sul perdono del maschile. Si vivranno insieme a loro i conflitti e le consapevolezze che guidano ad aprire le quattro porte del cuore.



Torniamo agli spettacoli musicali in programma due a Ventimiglia (oggi) e uno Vallecrosia (domani).



Per la Stagione Concertistica ‘Divertimenti Musicali’, oggi alle 20.45, nella Sala Polivalente della Chiesa di Sant’Agostino a Ventimiglia, si terrà il concerto della Giovane Orchestra della Riviera dei fiori ‘Note Libere’. Alle 21, sempre nella città di confine ma al Teatro Comunale è in programma un viaggio musicale da Mozart a Rachmaninov dal titolo ‘I Grandi del Pianoforte' a cura del M° Leonardo Locatelli.

Domani a Vallecrosia, per la rassegna ‘Primavera in musica’, si terrà un concerto del Trio ‘Mal d'Estro’ formato da Claudio Massola (clarinetto soprano, clarinetto basso e flauti diritti), Bruno Giordano (sassofono soprano, clarinetto soprano), Alessandro Delfino (pianoforte). Appuntamento alle 16 nella Sala Polivalente G. Natta di via C. Colombo.





Per conoscere nel dettaglio tutte i dettagli degli eventi proposti e molti altri consultare l’Agenda Manifestazioni.

