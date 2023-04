Sanremo: grande successo ieri per la piece 'Così è se vi pare' al teatro del Casinò

È stato un grande successo il ritorno della stagione teatrale del Casinò di Sanremo. Ieri sera un pubblico partecipe e fortemente coinvolto ha seguito in silenzio tutta la piece “Così è se vi pare” che ha presentato una Milena Vukotic completamente immersa nel personaggio, coronata da Pino Micol e Gianluca Ferrato e da un cast in linea con la più grande tradizione teatrale della Casa da Gioco. Il gradimento del pubblico si è manifestato in una vera ovazione al termine della rappresentazione che è stata intensa, supportata da una coreografia di specchi, che ha reso ancor più efficace la frantumazione “del vero”.

«Ringrazio la signora Milena Vukotic e gli attori Pino Micol e Gianluca Ferrato e tutto il cast per le emozioni che ci hanno saputo trasferire. Stupenda la rilettura di uno dei classici pirandelliani più moderni e dolorosamente intensi. Grazie anche al pubblico che ancora una volta ha risposto numeroso alle scelte culturali del nostro Casinò», sottolinea il consigliere del Cda dott.sa Barbara Biale.

La rassegna “Su il sipario- Omaggio a Pirandello 1933 2023. vuole ricordare quel 5 luglio 1933 quando veniva annunciato nella rivista “San Remo” arte sport e Turismo la nascita della Compagna teatrale Marta Abba, diretta dal Premio Nobel, che dal Casinò di Sanremo avrebbe portato in tutta Italia le sue rappresentazioni. Per due anni Luigi Pirandello seguì la compagnia, scrisse nuovi testi e curò gli allestimenti che debuttavano nel Teatro dell’Opera e poi giravano l’Italia, promuovendo anche l’immagine del Casinò, già allora polo culturale. Novant’anni dopo tornano nel Teatro del Casinò alcune delle sue creazioni.