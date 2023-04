Il verde clandestino in mostra a Sanremo: Fabio Balocco "Sarebbe piaciuta a Calvino"

"Grazie al Comune di Sanremo per aver accolto questa iniziativa dando la disponibilità per queste settimane. Mi piacerebbe molto che questa mostra venisse vista dalle scuola per inculcare nei ragazzi, una maggiore sensibilità verso la natura. - spiega Fabio Balocco - Quale natura più facile da osservare se non quella che ci circonda in città che chiamiamo impropriamente erbacce. Guarda caso se queste piante le vediamo fuori dalla città non sono più erbacce ma sono semplicemente erbe. Sono la stessa cosa di quelle che incontriamo in campagna, con le stesse proprietà e in città hanno anche proprietà maggiori perchè hanno una resilienza notevole. Si adattano bene agli ambienti cittadini. Resistono anche senza o con pochissima acqua. Non solo resistono ma riescono ad ampliarsi. Se ci immaginassimo una città abbandonata per qualche decina d'anni, probabilmente non la riconosceremmo più perchè invasa dalle piante".