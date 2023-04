Torna attiva la pagina “Riga dritto…Mugugni”, la vetrina social imperiese di Piero Di Meo

Una foto di Paola Aliprandi del porto di Oneglia con le caratteristiche case colorate a fare da cornice a calata Cuneo. E’ la foto del buongiorno di “Riga dritto…Mugugni”, la pagina Facebook curata da Piero Di Meo con 1.976 membri ritornata attiva dopo oltre un mese e mezzo di “prigionia digitale”.

Di Meo, lo storico amministratore della pagina social, ha dovuto fare i conti con Mark Zuckerberg.

“Sono stato sospeso senza sapere un valido motivo”, aveva detto Di Meo. Forse una ragione è da ricercare in qualche post “spigoloso” che qualche imperiese non ha digerito. Potrebbe essere quella la causa dello stop che però ha avuto un effetto domino: imperiesi rimasti per lungo tempo senza un punto di riferimento social importante.

I follower di “Riga dritto…Mugugni” seguono quella pagina anche per informarsi su ciò che accade nella città capoluogo. Dopo la “tirata d’orecchie” del colosso mondiale Facebook la pagina è nuovamente attiva pronta a diffondere notizie e le bellissime foto del “buongiorno” come quella di Paola Aliprandi che Di Meo ha già ringraziato con un cuore.