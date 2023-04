Sanremo: auto prende fuoco in un posteggio, intervento dei vigili del fuoco

Intervento dei Vigili del Fuoco per un'auto in fiamme in via Pietro Agosti a Sanremo. Secondo una prima ricostruzione il conducente del mezzo ha fatto in tempo a capire che l'auto aveva qualche problema e si è fermato nel posteggio, una volta sceso dal veicolo è scoppiato l'incendio dal vano motore.

È stato subito richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco al 115. Sul posto sono intervenute anche le pattuglie di polizia e carabinieri. Il rogo è stato spento senza particolari difficoltà dai pompieri che hanno messo in sicurezza il veicolo. Per fortuna non si registrano persone intossicate o ferite.