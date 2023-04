Inverno caldo e la processionaria anticipa: boom di segnalazioni a Taggia tra febbraio e marzo

Questo lepidottero attacca in particolare pini e cedri, oltre ad essere molto pericoloso per gli animali e l'uomo, a causa della peluria urticante che lo ricopre. Per gestire il problema, il Comune si è affidato alla ditta Green Tech che si occupa dell'eliminazione dei nidi, tagliando il ramo della pianta colpito e bruciando il tutto. In base alle chiamate ricevute la priorità fino ad oggi è stata data agli alberi che si trovano in zone ad alta frequentazione come ad esempio nei parchi giochi e vicino alle scuole.