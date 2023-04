Mondiale di Enduro, Brad Freeman vince la tappa d'esordio, Benza "200 km di fuoristrada, pilota mi ha detto gran gara!" (foto)

Le spiagge di Arma di Taggia e Sanremo, così come la pineta di Cipressa, hanno ospitato la prima giornata del Mondiale di Enduro. La prima tappa della competizione internazionale ha visto ai nastri di partenza 164 piloti da 21 nazioni diverse.

La particolarità è il percorso che si snoda tra le dune di sabbia del lungo litorale armese per poi congiungersi con le spiagge sanremesi di Bussana. Poi, prova speciale nell'entroterra nella pineta di Cipressa. Mai come in questo caso il binomio mare e monti, tipico di questo territorio, viene rispettato, offrendo ai partecipanti una sfida unica.

L'organizzazione in loco è targata Moto Club Sanremo. C'è un grande lavoro come ci spiega il presidente Danilo Benza: "Finora siamo soddisfatti a parte una piccola caduta sulla sabbia sta girando tutto bene. Fino adesso sta girando tutto regolarmente. Un pilota mi ha detto poco fa, gran gara. Ci sono 254 persone che lavorano per questa manifestazione, tutti volontari che lo fanno per passione. Non è facile, neanche gestirli tutti. Chi fa tutta la gara fa 200 km di fuoristrada. Non è così leggera".



Prima giornata terminata con le premiazioni. Il primo round del Gp d’Italia ha incoronato oggi Brad Freeman vincitore della tappa d’esordio del Campionato Mondiale di Enduro 2023. L’avvincente sfida tra la sabbia delle spiagge e il verde dell’entroterra ha premiato il portacolori della Beta, seguito dall’italiano Andrea Verona e dall’inglese Steve Holcombe.



Domani il programma prevede lo stesso copione con la partenza del primo pilota alle 9 dalla Darsena di Arma di Taggia in direzione Bussana, poi il trasferimento alla pineta di Cipressa. La premiazione finale è in programma per le 18 circa, sempre alla Darsena.