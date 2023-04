Sanremo Tennis Cup: eliminato ai quarti di finale il beniamino di casa Gianluca Mager (Foto)

La prima giornata con poco sole e con temperature piuttosto rigide è capitata oggi sui campi del Tennis Sanremo in occasione degli attesi quarti di finale del torneo Atp Challenger 125 organizzato da Master Sport Group in collaborazione con il Circolo ospitante.

I tifosi di casa sono rimasti delusi dall'eliminazione del loro beniamino Gianluca Mager, sconfitto 64 63 dal ceco Vit Kopriva. I due sono scesi sul Centrale intorno all'ora di pranzo davanti ad un buon pubblico tutto schierato a favore del tennista che su quei campi è nato e cresciuto. Dopo aver subìto un break in apertura, Mager ha saputo recuperare immediatamente e la sfida è proseguita sui binari del perfetto equilibrio sino al fatale decimo game quando il ligure ha lottato strenuamente per non lasciare via libera all'avversario, ma dopo aver salvato quattro set point ha dovuto cedere la prima partita. Pronti via e anche il secondo set ha seguito in fotocopia l'av vio del primo: 2-0 Kopriva, contro break e 2 pari.

Il ceco, giustiziere di Cecchinato nel primo turno, ha alzato il ritmo ed ha nuovamente brekkato Mager nel sesto gioco, ha salvato due break point in quello successivo, ha avuto tre match point annullati nell'ottavo game ed ha chiuso i conti subito dopo al termine di un'ora e 34' di gioco.

In precedenza, il programma è stato aperto dal derby francese che ha visto uscire vincitore il 18enne Luca Van Assche che ha dominato il suo quarto di finale su Alexandre Muller sconfitto 62 61 in poco più di un'ora e mezza. Ancora un po' deluso dal ko di Mager, il pubblico ha quindi seguito il terzo match di singolare in programma, quello tra l'ungherese Zsombor Piros e la sorpresa del torneo, il belga Kimmer Coppejans reduce dalle qualificazioni.

Dopo aver sorpreso il suo più quotato avversario al quale ha lasciato un solo game nel primo set, Coppejans ha ceduto al tie break del secondo rimettendo tutto in discussione. Il terzo set ha visto partire meglio il belga che si è fatto agguantare sul 2 pari e poi si è andati avanti senza altri scossoni sino all'inevitabile, secondo tie break vinto da Coppejans al primo match point della partita dopo due ore e 37'.

L'ex numero uno mondiale juniores domani giocherà la seconda semifinale contro il peruviano Varillas che a fine giornata ha avuto ragione di un indomabile Andrea Vavassori al termine di un'altra sfida infinita durata 2 ore e 22' con lo score di 36 63 64. Le emozioni si sono concentrate quasi tutte nel finale del terzo set: il torinese ha subìto il break nel settimo gioco, nel nono ha salvato un match point sul suo servizio e nel game successivo con addirittura sedici punti giocati ha annullato tre match point, ha avuto una palla break, ha salvato un altro punt o decisivo ma al quinto match point si è dovuto arrendere.

Il programma del penultimo giorno della Sanremo Tennis Cup domani inizierà alle 11 con la finale del doppio tra le coppie Cacic/Demoliner (62 46 10 0 a Bortolotti/Marton Gornes) e Cornea/Skugor (64 61 a Nardi/Maestrelli). Non prima delle 13,30 la prima semifinale tra Kopriva e Van Assche e a seguire quella tra Coppejans e Varillas.