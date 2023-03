Pallavolo: domenica la Grafiche Amadeo ospita il Volley Alassio, tre punti per mantenere la vetta

Domenica prossima alle 20 a Villa Citera scende in campo la Grafiche Amadeo Sanremo contro il Volley Alassio. La formazione matuziana schiererà la formazione ottimale con l'obiettivo della vittoria per mantenere il primo posto in classifica e la distanza dei 3 punti rispetto al Volley Sabazia Vado.

“Non dobbiamo sottovalutare nessuna gara - afferma il presidente Beppe Privitera – e la formazione di Alassio vuole rimanere in categoria. Il nostro entusiasmo e la concentrazione saranno le armi per mantenere la marcia dei primi della classe in attesa dello scontro diretto del 30 aprile a Vado”.