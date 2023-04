Pallamano, prima fase del campionato italiano: terzo posto per gli under 17 dell'Abc Bordighera (Foto)

Fine settimana di riposo per i ragazzi dell’under 17 dell’Abc Bordighera. “Finalmente un fine settimana di riposo per i ragazzi. Giusto il tempo per ricaricare le batterie per affrontare i playoff del campionato italiano e le ultime partite del campionato francese" - commenta l’Abc Bordighera.

Sconfitta indolore, però, quella di domenica scorsa sul campo del Vigevano, per l'under 17 dell’Abc Bordighera che ha chiuso la prima fase del campionato italiano dell’area 2, girone B, al 3° posto. “L'inizio partita insufficiente dei nostri ragazzi ha permesso al Vigevano di ottenere un vantaggio mantenuto fino alla fine, nonostante un secondo tempo giocato con orgoglio” - commenta l’Abc - “La partita Vigevano - ABC si è conclusa così con il risultato di 20- 17".

“La discontinuità della squadra nella fase offensiva preoccupa lo staff tecnico confortato però dalle buone prove della difesa, che risulta la migliore come reti subite di tutti e due i gironi del campionato italiano U17” - conclude l’Abc Bordighera - “Cogliamo, inoltre, l'occasione per ringraziare tutti i nostri sponsor e supporter”.

Gli sponsor dell'Abc Bordighera sono: Era Food, Riello, Rollando, IR, Fusetti Giardini, Idrotecnica piscine Becagli, Roberto Rodo Fideuram.