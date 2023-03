Pallacanestro: dopo nove vittorie consecutive si interrompe sul parquet della capolista la striscia del Blue Ponente

Juvenilia Varazze-Blue Ponente Basket 76-63 (15-12, 14-13, 29-14, 18-24)

Juvenilia: Guida S. 22, Bruzzone L. 13, Labichi (cap.) M.R. 11, Fabbri F. 10, Fazio P. 9, Roani T. 6, Muscella A. 3, Michero A. 2, Ferrogiaro A., Delfino M. - All.: Pozzo G.

BPB: Lo Piccolo A. 41, Boretti J. 11, Garibbo T. 6, Andreini (cap.) L. 3, Genovese A. 2, Appendino L., Degl’Innocenti A., Ognibene F., Pirosu M. – All.: Archimede E.

Arbitri: Emmanuele S., Kulyk A.

Si interrompe a Varazze la striscia positiva di Blue Ponente dopo nove vittorie consecutive. I dianesi affrontano la trasferta contro la capoclassifica con due assenze importanti e il peso della gara si fa sentire subito.

L'atteggiamento difensivo è buono, si taglia fuori e si lotta a rimbalzo contro una squadra fisica e con più centimetri, ma in attacco c'è nervosismo: poca tranquillità nel cercare movimenti e soluzioni da un lato e molti errori al tiro dall'altro. La conferma è il 29-25 all'intervallo lungo: aver tenuto i varazzini a punteggio basso è indice del non aver concesso seconde opportunità ma i punti dei Blue sono pochi per impensierire i padroni di casa.

Nel terzo quarto Juvenilia trova ottime percentuali e quattro triple quasi consecutive tagliano un po' le gambe dei Blue che, nonostante le rotazioni ridotte, sono ammirevoli nel recuperare lo sconforto e continuare a crederci fino alla fine. In attacco, però, non è proprio giornata: nessuno si sblocca e i varazzini possono gestire il vantaggio fino alla meritata vittoria finale.

Ora per i dianesi è fondamentale non commettere passi falsi nelle tre gare rimanenti per aspirare ad un posto nei quarti di finale dei playoff. Si torna subito in campo domenica al PalaCanepa di Diano Marina contro Red Basket Ovada alle 18.