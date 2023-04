Dolceacqua: accordo tra Comune, Unione Sportiva e As Monaco

Mercoledì mattina, all'interno dello Stadio Louis II, il Sindaco di Dolceacqua Fulvio Gazzola ed il Presidente dell'Unione Sportiva Pasqualino Riccetti, assieme ad altri Sindaci e rappresentanti delle associazioni sportive francesi, sono stati invitati all'evento "unseme" (che significa "insieme" in Monegasco), che ufficializza la sottoscrizione di un accordo di collaborazione con l'As Monaco.

Ecco i primi Comuni aderenti: Dolceacqua (Municipio e US Dolceacqua), La Turbie (Municipio), Cap-d'Ail (Municipio e US Cap-d'Ail), Roquebrune Cap-Martin (Municipio e AS Roquebrune Cap-Martin), Beausoleil (Municipio), Eze (Municipio), Peille (Municipio).