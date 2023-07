Taggia: questa sera il Consiglio Comunale, all'ordine del giorno una raffica di interrogazioni

E’ stato convocato per questa sera alle 19, il Consiglio comunale di Taggia.

All’ordine del giorno le comunicazioni sull'inquinamento dell'acqua delle scorse settimane. "Quindi una serie di interrogazioni del gruppo consiliare ‘Progettiamo il futuro’. La prima in merito alla valutazione da parte dell'amministrazione comunale alla partecipazione al progetto ‘Liguria neb challenge 2023’, quindi in merito al dettaglio dei progetti che l'amministrazione comunale ha presentato per le annualità 2022 e 2023, nel programma regionale di rigenerazione urbana, in merito all'attacco informatico che ha interessato il comune, sugli illeciti edilizi segnalati, accertati e comunicati agli organi competenti dal 2018 ad oggi e sugli interventi che l'amministrazione comunale intende proporre per il rispetto della normativa sull'esposizione del cartello nei cantieri presenti sul territorio comunale.

Si discuterà, quindi, del contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto funzioni locali e sulla corresponsione degli arretrati. Sarà la volta della mareggiata del 17 e 18 gennaio scorsi, dell’approvazione di una modifica al regolamento delle consulte comunali, del proseguimento del conferimento dei rifiuti della provincia di Imperia nelle discariche di Bossarino e Boscaccio a Vado, e Scarpino a Genova.

Infine in discussione la costruzione del nuovo edificio scolastico adibito ad asilo nido da realizzare all'interno della ex caserma Revelli.