Ventimiglia: la giornalista Rai Raffaella Griggi ospite alla Biblioteca Aprosiana

Il giornalismo nella televisione di oggi ha molte sfaccettature: a parlarne nel secondo appuntamento, in programma giovedì 6 aprile alle 16 alla Biblioteca Aprosiana di piazzetta Bassi (chiostro S. Agostino), sarà Raffaella Griggi, inviata RAI di note trasmissioni fra cui “Chi l’ha visto”, dopo aver maturato esperienze in altre trasmissioni come Uno Mattina e La Vita in Diretta, passando dall’infotainment al giornalismo.

Raffaella Griggi ci racconterà come si lavora in una redazione televisiva.

Genovese, giornalista professionista dal 2003, la nostra ospite fino al 2008 a La Repubblica a Genova, ha scritto di cronaca e poi di calcio, seguendo la Sampdoria e il Genoa, attività che andava di pari passo con quella svolta nelle tv private locali liguri, dove conduceva tg e rubriche. Poi, come racconta lei stessa, è arrivato il primo servizio importante, anche dal punto di vista emotivo: il G8 a Genova, per strada. E da lì la svolta decisiva della sua carriera.

A condurre l'incontro e a dialogare con Raffaella Griggi sarà la ventimigliese Miriana Rebaudo.