Target: Ottica Delfino, gli occhiali delle migliori marche a prezzi vantaggiosi

Ottica Delfino è un grazioso negozio di ottica nato nel 1999 e situato nel centro di Taggia.

I due soci Anna e Fabio, giovani fratelli diplomati presso la prestigiosa scuola I.R.S.O.O. di Vinci (FI), oltre alla loro indiscussa professionalità fanno del loro punto di forza la cortesia e la disponibilità verso la propria clientela.

Dopo undici anni di attività, i titolare decidono di aprire un secondo punto vendita ad Arma di Taggia. In questi anni sono stati fatti dei notevoli passi avanti nel settore dei controlli visivi e con la nuova apertura l’ottica Delfino ha equipaggiato il proprio ambulatorio con strumentazioni all’avanguardia utilizzando sistemi computerizzati di ultima generazione.

Uno degli strumenti utilizzati dai titolari è lo scanner 3D, usato per scansionare il viso dei clienti e realizzare occhiali unici per chi li utilizza. Fabio e Anna puntano da sempre sulla qualità dei loro occhiali, ricercando dei brand made in Italy. Il mondo dell’ottica si rivolge ad un pubblico vastissimo e proprio per questo il mercato offre soluzioni variegate, sono sempre più i brand che investono nella ricerca di materiali tecnici flessibili e leggeri.

Nel campo dell’ottica ci sono ogni anno dei miglioramenti sia a livello visivo che funzionale, come le lenti antiriflesso, ovvero la soluzione alla fastidiosa luce blu. Le lenti sono appositamente studiate per avere un effetto benefico immediato sugli occhi che non accuseranno più affaticamento, né bruciore. Nel 2017 i titolari hanno deciso di acquistare anche una stampante 3D per realizzare montature su misura personalizzate in base ad ogni tipo di esigenza. Inoltre Fabio e Anna garantiscono assistenza in tutte le varie fasi del processo d’acquisto, anche dopo la vendita.

