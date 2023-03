Sanremo Tennis Cup: tutti i risultati di oggi mentre domani a mezzogiorno scende in campo il matuziano Mager

Ci sono due qualificati ed una wild card tra gli otto atleti dei quarti di Finale del torneo Sanremo Tennis Cup organizzato da Master Group Sport , in corso di svolgimento sui campi del circolo Tennis Sanremo nel quartiere della Foce a ponente della città.

Il programma odierno ha definito la griglia dei quarti di finale di questo Atp Challenger 125 che sta andando anche oltre le attese, sia come livello di gioco sia per il riscontro del pubblico. I quattro match de gli attesissimi quarti di finale di domani tutti previsti sul Centrale inizieranno alle 10,30 con il derby francese tra Alexandre Muller e il giovanissimo Luca Van Assche testa di serie n.5. L'incontro sarà seguito, non prima di mezzogiorno, dalla sfida tra la wild card locale Gianluca Mager sostenuto dal tifo dei suoi tantissimi sostenitori contro il ceco Vit Kopriva giustiziere di Cecchinato nel primo turno del torneo.

Per il terzo incontro di singolare scenderanno in campo il belga Kimmer Coppejans proveniente dalle qualificazioni che sfiderà l'ungherese Zsombor Piros. Coppejans oggi ha impiegato quasi un'ora e mezza per eliminare l'austriaco Sebastian Ofner con lo score di 64 75. Piros, che aveva dato un dispiacere all'altro professionista del Circolo sanremese Matteo Arnaldi nel primo turno, oggi ha fatto fuori lo slovacco Jozef Kovalik 63 76 dopo un'ora e 13' di gioco.