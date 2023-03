Ginnastica: la 'Riviera dei Fiori' in gara ad Alba per le qualificazioni alle finali nazionali di fine maggio

Si è svolta sabato scorso ad Alba la seconda prova regionale di ginnastica ritmica del circuito ‘Sport Europa’, attività che ha visto la partecipazione di 28 ginnaste liguri (tutte della ‘Riviera dei Fiori’) invitate a gareggiare in Piemonte per poter svolgere una prova ‘regolare’ che qualificasse per le finali nazionali in programma a Rimini dal 26 al 28 maggio.

Le classifiche delle gare in programma sono state unificate e le ginnaste ponentine hanno potuto confrontarsi con oltre 150 coetanee di una regione di livello in questa disciplina. Per il sodalizio matuziano si trattava dell’esordio in questo tipo di manifestazione e i tecnici si sono attivati per seguire in pedana un bel numero di emozionate partecipanti. I risultati sono in linea con quanto i tecnici Daniela Breggion, Monia stabile, Vittoria Arieta e la neo laureanda in Scienze Motorie Ilaria Cavicchia che non ha voluto far mancare il suo sostegno alle nostre giovani ginnaste a distanza di poche ore dalla tesi di laurea.

Prestigiosi i podi ottenuti da Sofia Pugachev che, con due ottime esecuzioni al cerchio ed al corpo libero, ha vinto la classifica delle gold di 2ª fasacia. Molto bene nelle silver anche Giorgia Trosso che ottiene un meritato bronzo nelle junior. Podio sfiorato col 4° posto a pochi decimi per Alice Frascarelli, la super senior tra le poche in Italia a disputare gare in questa disciplina avendo quasi il doppio di età delle sue avversarie in quanto le categorie prevedono un'unica fascia dai 18 anni in poi.

“Nella nostra associazione – evidenzia la RdF - sono presenti anche altri i tecnici che, oltre ad allenare le giovani del vivaio, gareggiano nelle varie prove dei campionati proposti. E’ un vanto per il direttivo societario avere questa situazione non comune nella ginnastica. Ed averle con noi da oltre 25 anni quali atleti, tecnici e sempre disponibili nel condividere le nostre iniziative è una delle cose che più ci gratifica”.

Il gruppo delle ragazze ad Alba era completato da Chiara Aicardi, Elisa Cirone, Micol Colucci, Amelio Isabella Joy, Laura Garibaldi, Alice Iaria, Vittoria Cavallero, Matilde Marsiglia, Giulia Rizzuti, Marta Scipione, Isabella Capponi, Linda Carangelo, Sofia Frasson, Rebecca Musizzano, Anna Lo Re, Amelia Manno, Alessia Cirone, Marie Panizzi, Esmeralda Caporusso, ChloeImmordino, Arianna Teresa Ciani, Elisa Modesti , Carlotta Sica, Anna Farina e Asia Pegoraro.Molte di loro si sono avvicinate al podio e , in generale, si sono ben comportate .Un ringraziamento alla loro compagna di squadra, Devika Bianchi Zoccai che, pur lievemente infortunata, ha voluto essere con noi ad Alba.

La prossima settimana altri impegni con la ritmica individuale livelli LD/LE ad Albenga, la serie D di artistica femminile a Genova e il trampolino elastico e minitrampolino a Sanremo dove è in programma la zona tecnica Liguria, Piemonte e Lombardia, organizzazione Riviera dei Fiori.

Anche se impegnati di continuo in competizioni che coinvolgono e gratificano i nostri tesserati, non vengono trascurati i nostri progetti delle attività non agonistiche, tra cui le attività all’aperto che si svolgono presso i giardini di Villa Nobel e il cortile della Scuola Media Pascoli. Tutto l’anno va avanti il nostro gruppo di Golden Age attività di salute e benessere riservato alle ginnaste over 50, e il progetto multisport (ripartito la scorsa settimana in collaborazione con la Polisportiva dei Fiori 2.3 ) che permette la pratica di basket, volley, ginnastica, arrampicata, arti marziali e altri sport oltre ai giochi sportivi dei Centri Coni a cui,da anni, dedichiamo la giusta attenzione. L’attività e riservata ai giovani di ambo i sessi in età compresa tra i 6 e 14 anni.