Calcio: l’Ospedaletti chiama a raccolta la famiglia orange, ingresso libero per la gara contro la Campese

La prossima sarà una domenica da dentro o fuori al ‘Ciccio Ozenda’ di Ospedaletti. Gli orange ospiteranno la Campese in un match decisivo per definire gli equilibri in zona playout, per allontanare lo spettro della retrocessione diretta e guadagnare l’accesso agli spareggi.

Per questo la società ha deciso di aprire le porte del campo con l’ingresso libero per tutti e di chiamare a raccolta i ragazzi del settore giovanile e le loro famiglie per sostenere la squadra in una partita decisiva per il finale di stagione. Fischio d’inizio alle 15.