Arma di Taggia: dopo 5 anni arriva la parola fine sui 'Magazzini dei pescatori'

Durante una conferenza stampa (LINK ) venne presentato il finanziamento di 86.200 euro, ottenuti tramite Regione Liguria, tramite il bando PO- FEAMP 2014-2020, fondo per la politica marittima e della pesca dell’Unione Europea. Da allora, la pratica si è scontrata con alcuni problemi burocratici, in primis legati alla proprietà degli spazi, di Area24 e poi le successive modifiche al progetto, l'arrivo del Covid, le alluvioni e le criticità della Darsena. I magazzini sono stati costruiti abbastanza rapidamente ma formalmente l'assegnazione si era arenata e la tempistica per la consegna si è allungata.

"C'è voluto più tempo del previsto ma i lavori degli uffici comunali non si sono mai fermati per portare a termine questo progetto - ci spiega la consigliere comunale Chiara Cerri che presentò l'ottenimento del finanziamento e seguì l'operazione per i pescatori nei primi mesi di mandato, all'epoca come assessore - È stato fatto tutto il possibile per arrivare a chiudere la pratica nel minor tempo possibile. In questi mesi non è mai mancato anche il confronto con i pescatori per accogliere istanze e necessità, oltre ad aggiornarli sul proseguimento dell'iter di assegnazione. L'importante oggi è riuscire a mettere la parola fine su questa pratica. Possiamo finalmente mettere a disposizione quegli spazi che c'erano stati chiesti dai pescatori professionisti di Arma di Taggia e che contribuiranno a migliorare il loro lavoro. Il prossimo passo sarà la firma della convenzione".