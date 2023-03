Rugby: ottime prestazioni delle formazioni giovanili dei Reds a Cogoleto e Savona (Foto)

Raggruppamento FIR a Savona per l’Under 13 del Reds Rugby Team di Imperia, un pomeriggio di gioco che vedeva scendere in campo anche Amatori Genova, Savona e Sanremo.

Formazione in lento miglioramento e in fase di crescita, innesti nuovi e veloci che aiutano i veterani, l’amalgama è costante e si vede all’inizio delle gare, compatti in difesa e alcuni exploit individuali danno fiducia al gruppo. Qualche fallo di inesperienza e qualche valutazione errata rendono vane buone giocate, esperienza da mettere nel bagaglio rugbystico e pronti per ripartire per la prossima competizione.

I più piccoli dei Reds (Under 7, 9 e 11) hanno invece giocato a Cogoleto, contro i pari età dei padroni di casa, della Superba e delle Province dell’Ovest. Grinta da vendere per gli Under 7 e 9 con un entusiasmo che pervade anche i tifosi a seguito dei baby ruggers. Tante note positive e divertimento assicurato, fase in cui il gioco e il divertimento si intrecciano interpretato molto bene dalle categorie mini dei Reds.

Per gli Under 11 si alza l’asticella: i coetanei genovesi hanno buona disposizione in campo e fiato da vendere, ma i Reds hanno creato una ‘mista’ con la Superba, scende in campo e combatte in maniera grintosa. Un gruppo che è in forte crescita e si pone spavaldo, nelle note una bella partita con il Cogoleto con alto ritmo e con congratulazioni da parte di tutti.