Pallavolo: vittoria in trasferta per l'Under 15 dell'Unione Sanremo e primo posto in classifica consolidato

Fine settimana positivo per l’Unione Maschile Sanremo, la formazione frutto della collaborazione di tre società matuziane (Scuola di Pallavolo Mazzucchelli, Unione Maschile Sanremo e Nuova Lega Pallavolo) che ha potuto continuare la propria marcia trionfale verso il titolo ottenendo, anche in quest'ultima partita, un'ottima vittoria.

Domenica scorsa, ad Albisola Superiore, i matuziani hanno affrontato uno scontro al vertice contro la seconda della classe, nella partita valida per il campionato Under 15 maschile Fipav. L'incontro non è iniziato nel migliore dei modi per i ragazzi matuziani che, complice anche il cambio d'ora e l'orario della partita, non sono partiti nel migliore dei modi tanto da compiere troppi errori che hanno permesso all'Ares di accaparrarsi il primo parziale di gioco.

Dal secondo set in poi la situazione è cambiata e si è ribaltata totalmente a favore del team della Mazzucchelli. Grazie all'ottima prestazione di tutti i ragazzi che hanno espresso buone azioni di gioco sia in fase d'attacco che in fase difensiva e dove i reparti hanno lavorato nel migliore dei modi, la squadra di Coach Del Toro ha potuto macinare punti su punti anche complice un'ottima serie in battuta che ha portato diversi punti in rapida successione e che non ha lasciato scampo alla formazione di casa.

La squadra ‘green’ ribadisce ulteriormente il proprio ruolo di capolista, con ben 10 punti di vantaggio sulla seconda in classifica e, scaramanzia a parte, si avvicina ancora di più alla conquista del titolo.