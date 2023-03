MFI Eurocup: il meglio della classe Waszp in regata a Imperia, trenta equipaggi da sei nazioni

Sono in trenta, in arrivo da sei Nazioni, e fanno prua verso lo Yacht Club Imperia, i protagonisti dell'MFI Eurocup, evento di cartello riservato alla classe Waszp, one design foiler di produzione australiana ormai prossimo alle mille unità vendute a livello globale. Un singolo ormai considerato uno standard, impiegato anche dai team di America's Cup per le selezioni dei team giovanili.



Organizzata dal sodalizio imperiese e supportata dal partner Locauto, la MFI Eurocup è la prima delle cinque tappe sulle quali si articolerà il circuito e si svolgerà tra venerdì e domenica proprio nelle acque di Imperia. Al via il meglio di questo singolo 'volante', a partire da Francesco Bertone, campione europeo Waszp e co-fondatore con Simone Malagugini di Drylaps, coach con un Olimpiade all'attivo, partner dell'evento che fornisce servizi di coaching nel mondo della vela altamente specializzati sul foiling.

Il campione continentale dovrà vedersela con i portacolori dello Yacht Club Imperia Enzio ed Emanuele Savoini, rispettivamente bronzo iridato e campione italiano, e con altri velisti di talento, come la tedesca Kim Fernholz, vice campionessa europea femminile, ed Ettore Botticini, già campione mondiale youth di match race. Tra i più giovani al via il quattordicenne Andi Kinnear, giunto con largo anticipo dal Canada per preparare al meglio la sua partecipazione lavorando proprio con il team Drylaps. Un appuntamento, quello con l'MFI Eurocup, dall'elevato valore agonistico, che conterà sulla presenza di Martin Evans, Global Class Manager della International Waszp Class.

"C'è un misto di orgoglio e soddisfazione nell'ospitare il primo evento del circuito Waszp di quest'anno: grazie ai nostri partner, Locauto e MFI, sono certo che consegneremo ai velisti una regata da ricordare. Questa manifestazione sottolinea la nostra attenzione verso il Waszp, un singolo nel quale crediamo sin da quando abbiamo avuto modo di vederlo navigare grazie ai fratelli Savoini, nostri tesserati che ne sono tra i migliori interpreti. A oggi lo Yacht Club Imperia è scelto come base logistica da tanti atleti che vengono a Imperia per allenarsi in Waszp durante tutto il periodo invernale e non più tardi della scorsa settimana abbiamo ospitato un corso di aggiornamento Waszp per gli Ufficiali di Regata. Infine, un grazie a Go Imperia, che gestisce la logistica del porto ed è sempre molto supportiva, e al Comune di Imperia, che ha scelto di concederci il patrocinio e che sostiene da sempre l'attività sportiva del nostro sodalizio" commenta il presidente dello Yacht Club Imperia, Biagio Parlatore.

Riguardo il feeling tra il mondo Waszp e lo Yacht Club Imperia interviene Simone Malagugini di Drylaps: "Grazie all'interesse del club verso il mondo foiling nel corso delle ultime stagioni abbiamo fatto molta divulgazione e organizzato diverse attività, dalle semplici sessioni di allenamento congiunte a dei veri e propri clinic: durante l'inverno ci sono stati week end nei quali abbiamo contato più di cinquanta tra singoli e doppi in allenamento qui ad Imperia. Per aiutare la flotta a preparare al meglio la MFI Eurocup, lo scorso week end il Team Drylaps ha organizzato una regata di avvicinamento cui hanno preso parte ben diciassette velisti e, come spiegato dal presidente, un folto numero di Ufficiali di Regata. Una prova generale che non ha esaurito l'entusiasmo dei nostri protagonisti: molti di loro hanno continuato ad allenarsi in vista dell'inizio delle regate fissato per venerdì".

Anche in occasione della MFI Eurocup lo Yacht Club Imperia, che ha registrato e adottato lo slogan Sail Green, proseguirà il suo impegno a favore dell'ambiente impiegando boe elettriche geo posizionate, prive di ancoraggio e a controllo remoto.