Atletica leggera, 180 atleti allo 'Zaccari' per la prima prova del Trofeo Esordienti (Foto)

Grande partecipazione alla prima manifestazione di atletica leggera organizzata dalla nascente associazione Atletica Ventimiglia e dal comitato provinciale Fidal, sabato scorso, presso il campo Zaccari a Camporosso. Erano presenti diverse società di atletica della zona: A.S Atletica 2000 Bordighera, A.S ‘Foce’ Sanremo, A.S Atletica Sanremo, A.S.D Maurina Olio Carli, A.S.D Atletica Ventimiglia.

Sotto un bel sole di primavera 180 atleti sono stati coinvolti nella prima prova del Trofeo Esordienti di atletica leggera. Gli esordienti, dai 5 ai 10 anni, si sono messi alla prova nelle gare di corsa di 50 mt, salto in lungo e vortex. Quest’anno dopo anni di stop anche la categoria Ragazzi ha partecipato in un biathlon lungo e vortex.

Soddisfatti entrambi gli organizzatori della manifestazione per la forte partecipazione e il riscontro sul territorio. “Gli esordienti hanno partecipato emozionati e con impegno nelle discipline proposte. Un ringraziamento va ai tecnici, ai giudici, al medico, ai genitori, agli atleti che hanno contribuito all’ottima riuscita della manifestazione e alla Polisportiva Vallecrosia Academy per il supporto logistico" - commenta l’Atletica Ventimiglia - “Vedere tanti bambini e ragazzi al campo Zaccari, impegnati in gare di atletica, fa sperare in altre manifestazioni di questo genere. Il mondo dell’atletica dell’estremo ponente ligure attende il rifacimento della pista per dar vita a manifestazioni anche per le categorie superiori assolute”.

Ecco i risultati:

Esordienti femmine 5 50m: 1° Camilla Laganà dell’Atletica 2000 Bordighera, 2° Rebecca Colacino dell’Atletica Sanremo, 3° Vittoria Lavezari della Maurina Olio Carli.

Esordienti maschi 5 50m: 1° Riccardo Giordano dell’Atletica Sanremo, 2° Francesco Maria Grigolo dell’Atletica Sanremo, 3° Flavio Manzone dell’Atletica Sanremo.

Esordienti femmine 8 50m: 1° Giulia Rossetti dell’Atletica 2000 Bordighera, 2° Anne Marie Taggiasco dell’Atletica 2000 Bordighera, 3° Melissa Kraja dell’Atletica Sanremo.

Esordienti femmine 8 salto in lungo: 1° Aurora Alborno dell'Atletica 2000 Bordighera, 2° Melissa Kraja dell'Atletica Sanremo, 3° Iris Cassarà dell'Atletica 2000 Bordighera.

Esordienti femmine 8 vortex: 1° Aurora Alborno dell'Atletica 2000 Bordighera, 2° Melissa Kraja dell'Atletica Sanremo, 3° Giulia Rossetti dell'Atletica 2000 Bordighera.

Esordienti maschi 8 50m: Samuele Ruotolo dell'Asd Atletica Ventimiglia), Matteo Bottino dell'Asd Maurina Olio Carli, 3° Tommaso Fornaro dell'Asd Maurina Olio Carli.

Esordienti maschi 8 salto in lungo: 1° Matteo Bottino dell’Asd Maurina Olio Carli, 2° Nicolo' Guerrera dell’As Foce Sanremo, 3° Samuele Ruotolo.

Esordienti maschi 8 vortex: 1° Samuele Ruotolo dell’Asd Atletica Ventimiglia, 2° Nicolo' Guerrera dell’As Foce Sanremo, 3° Tommaso Fornaro dell’Asd Maurina Olio Carli.

Esordienti femmine 10 50m: 1° Veronica Palazzo dell'Asd Maurina Olio Carli, 2° Alessia Ventura dell’Asd Atletica Ventimiglia, 3° Benedetta Termini dell’Asd Maurina Olio Carli.

Esordienti femmine 10 salto in lungo: 1° Veronica Palazzo dell'Asd Maurina Olio Carli, 2° Alessia Ventura dell’Asd Atletica Ventimiglia, Cloe Satta dell’As Foce Sanremo.

Esordienti Femmine 10 vortex: 1° Anna Voena dell’Asd Maurina Olio Carli, 2° Elisa Bernabò dell’Atletica 2000 Bordighera, 3° Alessia Ventura dell’Asd Atletica Ventimiglia.

Esordienti maschi 10 50m: 1° Mouhamet Mbodji dell'Asd Maurina Olio Carli, 2° Giacomo Amalberti dell’Atletica 2000 Bordighera, 3° Jacopo Di Lauro dell'Asd Maurina Olio Carli.

Esordienti maschi 10 salto in lungo: 1° Marco Raimondo dell'Asd Maurina Olio Carli, 2° Giacomo Amalberti dell’Atletica 2000 Bordighera, 3° Pietro Verda dell'Asd Maurina Olio Carli.

Esordienti maschi 10 vortex: 1° Jacopo Di Lauro dell'Asd Maurina Olio Carli, 2° Damiano Daga dell’As Foce Sanremo, 3° Alex Bonni dell’Atletica Sanremo.

Ragazze salto in lungo: 1° Valentina Palazzo dell’ASD Maurina Olio Carli; 2° Greta Ordano dell’ASD Maurina Olio Carli; 3° Letizia Paglieri dell’ASD Maurina Olio Carli.

Ragazze vortex: 1° Valentina Palazzo dell’Asd Maurina Olio Carli; 2° Chiara Negrini dell’Atletica 2000 Bordighera, 3° Matilde Pesco dell’Atletica Ventimiglia.

Ragazzi salto in lungo: 1° Manuel Ventura dell’Asd Atletica Ventimiglia, 2° Vadym Maistruk dell’A.S Atletica 2000 Bordighera, 3° Daniele Zuccaro dell’A.S Atletica 2000 Bordighera.

Ragazzi vortex: 1° Daniele Zuccaro dell’A.S Atletica 2000 Bordighera; 2° Lisandro Lorenzo Talia dell’Atletica Ventimiglia, 3° Leone Lavagna dell’Atletica Ventimiglia.

Triathlon esordienti femmine 8: 1° Melissa Kraja dell’Atletica Sanremo, 2° Aurora Alborno dell’Atletica 2000 Bordighera, 3° Giulia Rossetti dell’Atletica 2000 Bordighera.

Triathlon esordienti maschi 8: 1° Samuele Ruotolo dell’Atletica Ventimiglia, 2° Nicolo' Guerrera dell’As Foce Sanremo, 3° Matteo Bottino dell’Asd Maurina Olio Carli.

Triathlon esordienti femmine 10: Veronica Palazzo dell’Asd Maurina Olio Carli, Alessia Ventura dell’Atletica Ventimiglia, Benedetta Termini dell’Asd Maurina Olio Carli.

Triathlon esordienti maschi 10: 1° Jacopo Di Lauro dell’Asd Maurina Olio Carli, 2° Giacomo Amalberti dell’Atletica 2000 Bordighera, 3° Mouhamet Mbodji dell’Asd Maurina Olio Carli.

Biathlon ragazze: Valentina Palazzo dell’Asd Maurina Olio Carli, Greta Ordano dell’Asd Maurina Olio Carli, Letizia Paglieri dell’Asd Maurina Olio Carli.

Biathlon ragazzi: Daniele Zuccaro dell’Atletica 2000 Bordighera, Manuel Ventura dell’Atletica Ventimiglia, Vadym Maistruk dell’Atletica 2000 Bordighera.

I prossimi appuntamenti per gli esordienti in provincia saranno il 23 aprile per la seconda giornata a Imperia e il 4 giugno per la terza giornata a Sanremo.