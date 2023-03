Imperia: terminato all'associazione Stella Maris il 'Corso gratuito di pesca dalla barca'

Si è concluso nei giorni scorsi il 'Corso gratuito di pesca dalla barca', organizzato dalla Stella Maris di Imperia. Si è tenuto nella sede sociale in tre sabati consecutivi ad iniziare dall'11 marzo ed hanno partecipato oltre 40 persone tra le quali diversi alunni dell'Istituto Nautico di Imperia che si ringrazia per la collaborazione.

Il Corso ha trattato nella prima giornata argomenti scientifici di biologia marina illustrati sapientemente dai biologi marini Dott. Luca Marengo e Dott.ssa Francesca Saverino dipendente dell'Acquario di Genova.

Gli argomenti trattati sono stati i seguenti:

· I fattori fisici e chimici dell’ambiente marino (temperatura, luce, salinità e densità dell’acqua);

· Movimenti dei mari (onde, correnti e maree);

· Suddivisione orizzontale e verticale dell’ambiente marino (Dominio Bentonico e Pelagico);

· Organismi dell’ambiente marino suddivisi tra pelagici e Bentonici;

· Cenni sui tipi di pesca professionale;

· Cenni atti vietati nella pesca sportiva e dilettantistica;

· Animali protetti dalle varie convenzioni mondiali;

· Analisi di alcuni gruppi di specie (Pesci ossei e cartilaginei) – Molluschi – Echinodermi;

· Illustrazione con apposite schede di almeno 60 specie di pesci e molluschi che più frequentemente vengono catturati con l’azione di pesca o che vengono usati come esca. Ogni scheda riportava le notizie più importanti per ogni specie (Come è fatto, Dimensioni, Dove vive, Riproduzione, Cosa mangia, Come si pesca e i limiti di taglia imposti dalle norme);

· Con apposite schede, inoltre, si sono messe a confronto diverse specie di pesci simili e illustrate le differenze peculiari per il loro riconoscimento;

· e per finire si è discusso sugli effetti diretti e indiretti della pesca, sulla presenza di infestanti presenti nei pesci (Anisakidosi), sull’accumulo di mercurio nei pesci, sull’inquinamento delle plastiche e sui tempi di degradazione naturale dei rifiuti nel mare.

Nel pomeriggio del 18 e del 25 marzo sono state trattate tutte le tecniche di pesca dalla barca. I vari componenti del Consiglio direttivo hanno messo a disposizione, l’esperienza di anni di pesca e di gare a livello nazionale, al folto numero di iscritti.