Sanremo: venerdì al Museo Civico Ornella Massa ed Alberto Locatelli racconteranno le loro 'Vacanze Romane'

Venerdì prossimo alle 16, al Museo Civico di Sanremo in piazza Nota, come previsto dal programma dell'Università delle Tre Età, Ornella Massa ed Alberto Locatelli racconteranno le loro 'Vacanze Romane'. Partendo dal titolo assegnato al lavoro "Viaggio fotografico in una Roma insolita" i relatori accompagneranno i presenti in un viaggio virtuale nella capitale d’ Italia sottolineando aspetti inusuali della città principalmente legati alle periferie urbane.

A completamento verranno presentate anche quattro brevi proiezioni di fotografie accompagnate da un commento musicale. I relatori, appassionati da sempre di fotografia e viaggi, una volta in pensione, hanno potuto dedicarsi con maggiore impegno a queste attività. In particolare sono soci attivi del Fotoclub Riviera dei Fiori di Sanremo. Nel 2022, a causa delle restrizioni connesse al Covid, hanno limitato i loro viaggi all’Italia, comunque sempre affascinante e sorprendente.