Sanremo: alla rassegna 'Storie e Territori' ospite lo storico e docente Enzo Barnabà

Arriva il nuovo appuntamento della Rassegna Storie e Territori che questa volta racconta il nostro territorio partendo dalla sua ricca storia fino ad una attualità dolorosa.



"Il tema dell'incontro - si spiega nel comunicato -, previsto per venerdì 31 marzo alle ore 17, è 'La Riviera di confine, dal Sogno Babilonese al Passo della Morte'. Ospite del pomeriggio è Enzo Barnabà, storico e docente, che ha scritto due libri che disegnano il passato ed il presente della nostra realtà di territorio di frontiera, da cui si partirà nel dialogo con il Segretario Provinciale della Camera del Lavoro di Imperia Fulvio Fellegara.

Il primo libro tratta del periodo de 'Il sogno babilonese. Lo Chateau Grimaldi, la Belle Epoque, la Riviera', delle grandi personalità straniere che si affollavano nella nostra Riviera, attratti dal clima e dall'ambiente rigoglioso, una terra bella e felice abitata da molte e diverse comunità straniere. Storie di umanità varia che si intrecciano in un territorio tra la Costa Azzurra e il Ponente ligure.

Zona anche allora di confine e di cosmopolitismo che oggi viene martoriata dal dramma dei migranti che si affollano alla frontiera e che, in situazioni di clandestinità e irregolarità, provano a superare la barriera tra Italia e Francia. Ecco allora le storie e le aspettative de 'Il Passo della Morte. Storie e Immagini di passaggio lungo la frontiera tra Italia e Francia', un passaggio boscoso tra Ventimiglia e Mentone, stretto e difficile attraversato nei decenni da popolazioni in fuga, gli antifascisti, gli ebrei, gli extracomunitari di oggi. Purtroppo molto spesso con esito tragico".



"La nostra attualità vive questo dramma di popoli in transito a rischio della loro vita, quasi quotidianamente. La Camera del Lavoro di Imperia con Fulvio Fellegara è stata in prima linea nel raccontare questi eventi tragici della nostra quotidianità e tuttora sollecita decisioni e soluzioni. Enzo Barnabà è uno scrittore e un coraggioso abitante di Grimaldi che racconta l'umanità e la storia. Un dialogo interessante per conoscere la realtà vicina a noi. Introduce Daniela Cassini".



Sede dell'incontro Sala della Federazione Operaia Sanremese, Via Corradi 47, Sanremo.