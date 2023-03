Gli eventi di ‘Pasqua Riviera’: otto appuntamenti a Sanremo nel mese di aprile

Sono stati annunciati gli eventi che Pasqua Riviera presenterà durante tutto il mese di aprile. Bay Club, Strambò e Villa Noseda saranno le tre location ospitanti che si uniranno per offrire un programma di avvenimenti durante il weekend di Pasqua per poi protrarsi durante il ponte del 25 Aprile e del 1° Maggio.

Gli appuntamenti saranno 8, e si terranno da venerdì 7 a domenica 30 aprile, in orario diurno o notturno a seconda della tipologia di evento e alla location ospitante. Strambò, il ristorante di Portosole, ospiterà la serata inaugurale venerdì 7 aprile con la cena animata “Terroni”, una serata che inizierà con la cena per proseguire fino a tardi con musica e dj set. Il Bay Club, la discoteca sull’acqua di Sanremo, prosegue sabato 8 aprile con “NOXE - Bad Bunny“, format rivelazione del venerdì estivo del club, che ritorna con il team “Latin Addict” in versione edizione pasquale. Una serata tanto esplosiva quanto divertente a base di show, performance, allestimenti a tema e la migliore musica reggaeton/hip hop del momento.

Villa Noseda apre la giornata di punta, il 9 aprile, con “La Pasqua in Villa”. Il pranzo di Pasqua tra buon cibo e divertimento nell’eleganza della nuova location del centro. Musica e spettacolo durante tutto il pomeriggio. Sempre domenica 9 Aprile, in fase notturna, si ritorna al Bay Club con la seconda edizione della serata di “PasquaDance” dopo il successo della scorsa stagione. L’evento avrà come special guests i Djs From Mars coppia di dj e produttori italiani noti in tutto il mondo per i loro mashup di canzoni popolari trasformate in musica dance elettronica, di recente ospiti al Tomorrowland Winter. Un party pieno di adrenalina da trascorrere in riva al mare e sotto le stelle per tutta la notte.

Lunedì 10 aprile si torna allo Strambò con “Pasquetta Offshore”: Pomeriggio tra cibo, intrattenimento e musica. Un pranzo al sole insieme agli amici di sempre circondati da yacht e imbarcazioni meravigliose. Musica e intrattenimento per tutto il pomeriggio per festeggiare alla grande una delle feste più amate dell’anno. Anche dopo il weekend di Pasqua, come anticipato, non mancheranno le occasioni di divertirsi ancora. In occasione del ponte del 25 Aprile, sabato 22 aprile si torna a Villa Noseda con “Le Club Boutique”, il format che ha riscosso un enorme successo durante la settimana del Festival. Dopo uno spettacolare dinner show si terrà il party che animerà i presenti fino a tarda notte.

Il 24 aprile invece, il Bay Club presenta “Dj Matrix”, una one night speciale per riascoltare i successi dance del passato e del presente. Sarà una notte di divertimento allo stato puro ballando e cantando fino a squarciagola. Per concludere il palinsesto di eventi del mese, domenica 30 aprile, torna nuovamente il format “NOXE - Men At Work” al Bay Club. Lo spettacolo entrerà in modalità “lavori in corso” in occasione della festività del 1º Maggio.

Le modalità di prenotazione variano a seconda degli appuntamenti, ma in qualunque caso vista la grande richiesta è consigliato riservare il proprio tavolo a pranzo, a cena o per la serata con largo anticipo. Per informazioni aggiuntive e prenotazioni è possibile visitare il sito di Pasqua Riviera.

Sito: www.pasquariviera.it

Facebook: https://www.facebook.com/pasquarivieradeifiori

Instagram: https://www.instagram.com/pasquarivieradeifiori/