Boom di prenotazioni, Bordighera Outdoor Experience aumenta il numero di tour gratuiti

Sono tantissime le prenotazioni per i tour gratuiti accompagnati di Bordighera Outdoor Experience, l'open day che a Pasquetta permetterà a tutti di scoprire il fascino del comprensorio della città della palme con tour in bici elettrica di diverse difficoltà ed escursioni su sentieri panoramici vista mare.



Per questa ragione il Comune di Bordighera ha scelto di aumentare il numero di tour a disposizione e da oggi pomeriggio, su www.visitbordighera.it, è possibile prenotare anche: il Trekking Tour livello principiante - mattino (partenza da Cian d'Innamurai, raggiungibile con navetta gratuita, con salita fino a Cima Monte Nero e a seguire discesa verso Seborga; rientro con navetta); l'E-Bike Tour livello principiante - pomeriggio (escursione stradale lungo la ciclabile fronte mare verso Ventimiglia, ritorno e salita al Cian d'Innamurai).

In ogni momento, collegandosi alla pagina https://www.visitbordighera.it/eventi/bordighera-outdoor-experience-2023, è possibile avere la situazione aggiornata dei posti ancora disponibili.

Al di là della scelta di partecipare ad una escursione, Bordighera Outdoor Experience sarà comunque una bellissima festa per tutti, grandi e piccoli, che potranno divertirsi con il bike jumping e apprezzare lo street food al Sant'Ampelio Outdoor Village e usufruire della navetta per raggiungere Cian d'Innamurai e Monte Nero.

“È una grandissima soddisfazione. Abbiamo creduto nel progetto del bike park di Monte Nero fin dall'inizio del nostro mandato e abbiamo lavorato fino a farlo diventare una realtà di successo. Oggi il nostro comprensorio sentieristico attrae sportivi e appassionati, è il luogo ideale per organizzare iniziative per i bikers (a fine aprile il prossimo evento XCU Challenge 2023) e ospita grandi eventi internazionali come la Stone King Rally. Siamo riconoscenti a tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato, fondamentale per la destagionalizzazione e l'ulteriore crescita del settore turistico. Un ringraziamento particolare e tutti coloro che hanno lavorato all'organizzazione di Bordighera Outdoor Esperience” ha dichiarato il sindaco Vittorio ingenito.