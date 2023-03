Mobilitazione di soccorsi in serata a Ventimiglia per un incidente stradale verificatosi in corso Genova che sembra aver coinvolto una macchina e una moto.

Sul posto sono intervenuti la polizia locale e un’ambulanza della Croce Verde Intemelia, che ha trasportato un ferito di circa 31 anni al pronto soccorso dell’ospedale di Sanremo.

L’incidente ha creato disagi alla viabilità in entrambi i sensi di marcia. La dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale.