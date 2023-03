Mobilitazione di soccorsi, nella tarda mattinata di oggi, per il cuoco dell’Istituto Agrario di strada Maccagnan a Sanremo. L’uomo, 59enne, è stato portato all’ospedale ‘Borea’, in codice rosso di massima gravità, per essersi tagliato con un coltello da cucina.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 e un’ambulanza, oltre alla Polizia. Le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita.