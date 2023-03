CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, mercoledì 29 marzo 2023

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nella immagini il film al Tabarin del cinema Centrale di Sanremo

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- JOHN WICK 4 – ore 16.30 - 20.45 - di Chad Stahelski - con Keanu Reeves, Donnie Yen, Bill Skarsgård, Laurence Fishburne, Hiroyuki Sanada – Azione/Thriller - "John Wick è tornato. Rinfrancato nel corpo e in quel che resta dello spirito, il leggendario-killer dal leggendario-soprannome Baba Yaga ha vissuto sotto protezione nel regno del Re della Bowery, in attesa di avere la sua vendetta. E l'occasione è arrivata: la Gran Tavola, all'unanimità, ha dato pieni poteri al Marchese de Gramont per riportare l'ordine nelle sue enclave, e questi come primo atto ha stabilito la destituzione di Winston e l'abbattimento del Continental. Inizia così l'ultimo periplo di Wick, lungo il quale incontrerà vecchi e nuovi nomi, come l'assassino cieco Caine, la Ruska Roma, Shimizu il direttore del Continental di Osaka, il Reggente e altri più o meno letali amici-nemici. E dopo aver perso la moglie, il cane e la macchina, il finale non può che essere uno…”

Voto della critica: ****

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- ARMAGEDDON TIME – ore 16.45 - 19.15 - 21.30 - di James Gray - con Anne Hathaway, Anthony Hopkins, Jeremy Strong, Banks Repeta, Jaylin Webb - Drammatico - "All'alba degli anni ottanta, con la presidenza Reagan che si avvicina assieme alle prospettive di fine del mondo, il piccolo Paul non ha altre preoccupazioni che tormentare il professore in classe e stringere amicizia con il ripetente dell'ultimo banco, Johnny. I due testano i limiti della disciplina nell'errata convinzione che la madre di Paul sia la preside della scuola, mentre la donna, assieme al marito Irving e ai nonni, è solo preoccupata per il futuro del figlio che sogna di diventare un artista famoso a dispetto dei desideri più convenzionali e rispettabili della famiglia…”

Voto della critica: ***

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- IL VIAGGIO LEGGENDARIO – ore 16.00 - 17.40 - di Alessio Liguori - con Dominick Alaimo, Erick Parisi, Luigi Luciano, Sofia Iacuitto, Gianni Franco - Commedia - "Erick e Dominick fanno quello che sempre fanno: stanno insieme, giocano e si divertono. Una sera invitano un gruppo di amiche di Dominick, e con una pioggia torrenziale che batte sulle finestre, decidono di guardare un film dell'orrore. Si addormentano tutte, tranne Erick, troppo impaurito per poter anche solo chiudere gli occhi. Il panico si impossessa di lui quando sente qualcuno che suona alla porta, e subito svegliata Dominick, i due decidono di andare a vedere: si tratta di un misterioso fattorino che gli consegna una console con dentro un gioco sconosciuto, gioco che appena avviato li trasporta nel mondo de "Il Viaggio Leggendario". Erick e Dominick si ritrovano così all'interno dell'universo di Leggendaria, suddiviso in tre regni, Camelot, Atlantide e Diamante, i cui sovrani sono tutti scomparsi forse per i piani del misterioso Consigliere. I due non fanno in tempo ad ambientarsi che subito vengono divisi dal Dottor Timoti, in malvagia combutta con il Dottor Giniu, che rapisce Erick e dà avvio alla quest per risolvere il gioco…”

Voto della critica: **

- L’ULTIMA NOTTE DI AMORE – ore 19.15 - 21.40 - di Andrea Di Stefano - con Pierfrancesco Favino, Linda Caridi, Antonio Gerardi, Francesco Di Leva, Martin Francisco Montero Baez - Thriller - "Franco Amore è un poliziotto all'ultimo giorno di lavoro dopo trent'anni di integerrimo servizio nelle forze dell'ordine. Ha già anche a lungo meditato il discorso d'addio in cui ricorda di non avere mai sparato a nessuno anche se gli incarichi pericolosi non gli sono mancati. La sua nuova moglie, la figlia che studia all'estero e gli amici hanno organizzato una festa a sorpresa per lui quando, all'improvviso, viene richiamato in servizio perché è accaduto un fatto grave…”

Voto della critica: ***

Roof 2 (tel. 0184 506060)

- SHAZAM! – FURIA DEGLI DEI – ore 16.15 - 19.00 - 21.45 - di David F. Sandberg - con Zachary Levi, Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Adam Brody, Ross Butler – Avventura/Azione/Commedia - "Billy Batson, il ragazzino che può trasformarsi nel potente Shazam e che condivde i suoi poteri con gli altri ragazzi della famiglia adottiva con cui vive, deve affrontare una nuova minaccia: le figlie di Atlas. Ma ha anche un altro problema: gli dèi non sono contenti di come Billy consideri scontati i suoi poteri e il ragazzino dovrà cercare di fare pace con le divinità dell'Olimpo…”

Voto della critica: **

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- SCREAM VI – ore 16.30 - di Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett - con Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown, Jack Champion, Henry Czerny, Mason Gooding - Horror - "Ambientato circa un anno dopo gli eventi del capitolo precedente, rivediamo gli ultimi sopravvissuti alla storia di Woodsboro che cercano di ritrovare la serenità a New York. Ma nella metropoli un nuovo e ancora più temibile Ghostface li sta aspettando…”

Voto della critica: ***

- CREED III – ore 19.00 - 21.20 - di Michael B. Jordan - con Michael B. Jordan, Tessa Thompson, Jonathan Majors, Wood Harris, Florian Munteanu - Drammatico/Sportivo - "Adonis è prossimo a ritirarsi, gli manca solo di vincere un ultimo incontro per uscire di scena nel modo più glorioso e poi dedicarsi alla famiglia - e proteggere la propria salute dalle fratture e dalle contusioni del ring. Del resto anche sua moglie, prossima a rischio di perdere l'udito come del resto la figlia non udente, ha lasciato la carriera di cantante e ora si limita a produrre i successi discografici di altri. Quando però Adonis incontra Damian, detto Dame, suo vecchio amico dei giorni in cui viveva in una casa famiglia, realizza di avere con lui un debito da pagare. Damian infatti era andato in galera nel corso di una rissa che proprio lui aveva scatenato, inoltre Adonis non gli è stato vicino negli anni di carcere. Damian sembra chiedere l'impossibile: un incontro di pugilato per il titolo dei pesi massimi, ma del resto lo stesso Adonis aveva avuto una analoga chance, quindi come potrà dirgli di no?…”

Voto della critica: **

Roof 4 (tel. 0184 506060)

- DELTA – ore 16.15 - 19.30 - 21.45 - di Michele Vannucci - con Alessandro Borghi, Luigi Lo Cascio, Emilia Scarpati Fanetti, Denis Fasolo - Drammatico - "Tra Ferrara e Rovigo, tra le acque e le nebbie, un gruppo di bracconieri venuti dalla Romania si dedica alla pesca illegale. Tra loro c'è Elia, un uomo del posto che se ne era andato anni prima. Il suo cammino incrocia ben presto quello di Osso, un volontario che assieme alla sorella e alla sua associazione si occupa di difendere l'ecosistema locale. Tra impegno e sopravvivenza, i bracconieri e i volontari si affrontano, mentre di mezzo ci va anche l'ex di Osso, Anna, che si avvicina a Elia…”

Voto della critica: ***

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- STRANIZZA D’AMURI – ore 16.00 - 18.40 - 21.15 - di Giuseppe Fiorello - con Gabriele Pizzurro, Samuele Segreto, Fabrizia Sacchi, Simona Malato, Antonio De Matteo - Drammatico - "Sicilia, estate 1982. Nino è il figlio maggiore in una famiglia di creatori di fuochi d'artificio: gente onesta, allegra e laboriosa. Il ragazzo ha appena terminato il liceo con profitto e il suo regalo è stato quel motorino con cui scorrazza gioiosamente attraverso la campagna siciliana. Gianni è un suo coetaneo tornato dal riformatorio che vive in un altro paese con la madre e il patrigno che gli ha dato un lavoro nella sua officina e un tetto sopra la testa, ma che lo tratta con continuo disprezzo. Di fronte all'officina c'è il bar i cui avventori si dilettano a prendere in giro il ragazzo additandolo come omosessuale. Un giorno, mentre Gianni sta andando a consegnare un Ciao ad un cliente, Nino lo sperona con il suo motorino: è la scintilla che accende un'amicizia meravigliosa, che potrebbe condurre a qualcosa di molto più profondo. Ma la Sicilia rurale dei primi anni Ottanta non è il luogo per questo tipo di relazioni dai confini incerti…”

Voto della critica: **** Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

- BE MY VOICE – ore 17.15 - 19.00 - 21.30 – di Nahid Persson Sarvestani – con Raheleh Ahmadi, Ali Alinejad, Masih Alinejad, Saba Kordafshar, Roohollah Zamani, Joanna Kitzl – Documentario - "Racconta la storia di Masih Alinejad, giornalista e attivista per i diritti civili, che è diventata la voce delle donne iraniane nell'ardua conquista dell'uguaglianza civile. Alinejad è diventata la voce di connessione tra chi non può parlare e chi è libero di ascoltare, la voce di chi rinuncia, giorno dopo giorno, a essere una persona con pari diritti, opportunità, libertà. Masih Alinejad è una giornalista e attivista iraniana, divenuta un simbolo del proprio Paese nella lotta per la conquista dei diritti civili fondamentali, ancora adesso negati alle donne. Esiliata negli Stati Uniti, dove vive sotto protezione, Masih venne arrestata per la prima volta nel 1994, dopo aver distribuito dei volantini sui quali esprimeva le proprie posizioni antigovernative. Ma questo non l’ha fermata, anzi: la sua battaglia civile è proseguita, ben conoscendo a quali pericoli sarebbe andata incontro tanto lei stessa quanto la propria famiglia. Tra i punti cardini sui quali Masih si è sempre battuta vi è quello contro l’imposizione dell’hijab, il velo che la religione musulmana, spesso utilizzata da molti paesi mediorientali in maniera intransigente, ritiene obbligatorio per le donne, celandole agli occhi della società maschilista e patriarcale. La Alinejad ha raccontato la sua esperienza in un libro, ‘Il vento tra i capelli’…”

Voto della critica: ***

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Chiuso (per la programmazione di spettacoli musicali, rappresentazioni teatrali, congressi si rimanda alla rubrica 'Agenda Manifestazioni')

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Chiuso

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Chiuso

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- ARMAGEDDON TIME – ore 20.30 - di James Gray - con Anne Hathaway, Anthony Hopkins, Jeremy Strong, Banks Repeta, Jaylin Webb - Drammatico - "All'alba degli anni ottanta, con la presidenza Reagan che si avvicina assieme alle prospettive di fine del mondo, il piccolo Paul non ha altre preoccupazioni che tormentare il professore in classe e stringere amicizia con il ripetente dell'ultimo banco, Johnny. I due testano i limiti della disciplina nell'errata convinzione che la madre di Paul sia la preside della scuola, mentre la donna, assieme al marito Irving e ai nonni, è solo preoccupata per il futuro del figlio che sogna di diventare un artista famoso a dispetto dei desideri più convenzionali e rispettabili della famiglia…”

Voto della critica: ***

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- UN UOMO FELICE – ore 16.30 - 18.30 - di Tristan Séguéla - con Fabrice Luchini, Catherine Frot, Philippe Katerine, ARTUS, Camille Le Gall - Commedia - "In una cittadina del Pais-de-Calais, estremo nord della Francia, il non più giovane sindaco conservatore Jean Leroy è pronto a ripresentarsi ai suoi elettori e a governare per il terzo mandato di fila. Una sorpresa inaspettata, però, mette a repentaglio la sua vita pubblica e privata: la moglie Edith, dopo anni di matrimonio e fedeltà, ha iniziato la transizione per diventare uomo. Incapace di accettare la decisione della moglie - che ha seppellito biancheria e vestiti femminili, indossa baffi finti e chiede di essere chiamata Eddy - Jean dovrà mettere in discussione idee e preconcetti e trovare il modo, tra la casa, la piazza e i luoghi del suo potere, di venire a patti con una nuova vita…”

Voto della critica: **

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Chiuso





Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.mymovies.it