Vallecrosia: sabato scorso quasi 100 atlete alla seconda prova del trofeo Csen di Ginnastica (Foto)

Si è svolta sabato scorso a Vallecrosia, la seconda prova del trofeo Csen individuale di ginnastica artistica alla quale hanno preso parte ben 95 atlete e atleti delle società Vittoria di Bordighera e Insieme di Sanremo che hanno gareggiato suddivise in base al diverso livello tecnico nei vari programmi e nelle diverse categorie relative alla fascia d’età.

Iniziamo con i piccolissimi, con età compresa tra i 3 e i 5 anni che hanno preso parte al trofeo Easy Cup categoria Pulcini, che si sono cimentati nella loro prima prova sui tre attrezzi principali suolo, trave e minitrampolino/volteggio portando a termine la loro esibizione con la spensieratezza e il sorriso tipico di quell’età. Appartenenti a questa categoria ben 16 baby ginnasti di cui 11 appartenenti alla società asd Vittoria.

Naturalmente hanno meritato tutti il primo posto! Complimenti quindi a Bruno Martina, Della Cella Arianna, Della Cella Cecilia, Di Lorenzo Kim, Forte Alessia, Furfaro Sofia, Piergallini Ludovica, Surace Sofia, Torres Lux, e tra tutte queste bimbe si sono contraddistinti i 2 maschietti della società Ballestra Daniele e Cammilleri Nicolas.

Sempre alla competizione Easy Cup nella categoria Esordienti hanno gareggiato 13 ginnaste della società asd Vittoria alla loro prima esperienza di gara. Il gradino più alto del podio è stato conquistato da Lentini Matilde, secondo posto per Massardo Marta, terzo posto per Dolmetta Greta e quarto posto parimerito per Candelletta Chiara, Candelletta Lea e Vitetta Anita.

Salendo di livello troviamo il programma Cup Individuale che si svolge sempre gareggiando sui tre attrezzi (corpo libero, trave e minitrampolino). Nella categoria Esordienti conquista il secondo posto Parodi Beatrice, seguita dalle compagne di squadra Pietrangelo Allegra che arriva terza e Lancini Kinga quarta. Nota di merito anche per Pennacchio Giada che ottiene il miglior punteggio al minitrampolino. Nella categoria Allieve A il podio è stato conquistato tutto dalle atlete dell’asd Vittoria: 1° classificata Maccario Cecilia, 2° classificata Cappa Francesca, 3° classificate Cutugno Alice e Quaglia Lorenza. In questa categoria Ciarapica Emilie ha ottenuto il miglior punteggio al minitrampolino.

Nella categoria Allieve B vince Negrini Virginia seguita dalla compagna di squadra Gazzani Isotta che conquista il terzo posto. Guglielmi Matilda ottiene il miglior punteggio al minitrampolino. Nella categoria Junior A 1° classificata Porcu Federica e 3° classificata Sismondini Giorgia. Al minitrampolino ottengono lo stesso miglior punteggio Consagra Ilaria, Porcu Federica e Sismondini Giorgia. Per scelta delle allenatrici tutte le atlete di questo programma appartenenti alla società asd Vittoria si sono confrontate anche alle Parallele.

Classifica Esordienti e Allieve A: 1° posto per Quaglia Lorenza, 2° posto per Cappa Francesca e 3° posto parimerito per Fallù Anna e Maccario Cecilia. Classifica Allieve B e Junior A: 1° classificata Consagra Ilaria, 2° classificata Guglielmi Matilda e 3° classificata Gazzani Isotta. La gara continua con il programma Specialità livello 1 che prevede la prova su ben 5 attrezzi: corpo libero, trave, volteggio, minitrampolino e parallele. Categoria Esordienti 1° classificata Sgrò Eleonora, 2° classificata Adinolfi Anna e 3° classificata Ummarino Zoe.

Categoria Allieve A: 1° classificata Parodi Lucia, 2° classificata Parodi Camilla, 3° classificata Parodi Olivia. Classifica Junior A: 1° classificata Bruce Emma e 2° classificata Sismondini Chiara. Saliamo ancora di livello con la specialità livello 2. Categoria Esordienti vince Ballestra Beatrice. Categoria Allieve A: 1° posto conquistato da Vacca Alice seguita dalle compagne Piergallini Benedetta al 2° posto, Garreffa Benedetta al 3° posto e Lanzo Martina al 4° posto. Categoria Allieve B: 1° classificata Bassetti Giada, 2° classificata Ioviero Irene e 3° classificata Pafumi Emma. Categoria Junior A: 1° classificata Marostica Camilla, 2° Curti Germana, 3° Cucinotta Gaia, 4° Ristagno Valentina, 5° Barbero Letizia. Categoria Junior B: 1° classificata Depousier Alexandra e 2° classificata Scerra Aurora.

Nel programma Eccellenza 1 si sono confrontate nella categoria junior A Barberis Gaja prima classificata e Giraudi Erica seconda classificata.