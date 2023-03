Sanremo Tennis Cup: Mager batte Nardi, ora tocca al derby azzurro con Zeppieri

Doveva essere una giornata piena di partite e di emozioni, e l’attesa sui campi del Tennis Sanremo non ha tradito le aspettative. I dodici match in programma per completare il primo turno del main-draw della Sanremo Tennis Cup – organizzata da Master Group Sport in collaborazione con il club ospitante - hanno offerto spettacolo e divertimento ai tanti spettatori che hanno assiepato le tribune della struttura sportiva a ponente della città capitale turistica della Riviera dei Fiori, anche grazie ad un'altra giornata di sole.

"Per gli appassionati locali, il richiamo di vedere all'opera i due professionisti del posto è stato irresistibile, ma diciamo subito che l'esito è stato positivo solo a metà. - commentano dal Tennis di Sanremo - Gianluca Mager, un po' contratto per la pressione di dover giocare davanti ai suoi tifosi tra i quali anche l'amico Lorenzo Musetti, ha impiegato un'ora e mezza per superare l'ostacolo Luca Nardi (n.130 Atp) con un duplice 6/4. Dopo aver brekkato l'avversario in apertura, Mager (n.287 Atp) ha subìto il contro-break nel game successivo e si è salvato nel quarto gioco annullando tre pericolose palle-break. Passato lo spavento e sostenuto dai suoi fans, Mager ha deciso il primo set strappando il servizio a Nardi nel nono game".



"Nel secondo set non ci sono state palle-break sino al settimo game quando il sanremese l'ha avuta e sfruttata tra l'ovazione del pubblico, break confermato a fatica nel turno successivo. Sul 5-3 Mager ha avuto due match-point che non è riuscito a sfruttare ma la chiusura dell'incontro è stata solo rinviata a dopo il cambio campo senza troppi patemi. Domani Mager tornerà sul Centrale per un altro derby azzurro contro Giulio Zeppieri, oggi giustiziere di Giannessi battuto 61 61 in un'ora di gioco, nella seconda partita in programma e comunque non prima di mezzogiorno. Purtroppo il giovane Matteo Arnaldi è stato sconfitto nel secondo set, dall'ungherese Piros in grande spolvero con lo score di 63 76".

"Altre tre sfide degli ottavi di finale sono previste domani mercoledì 29 marzo. Si inizierà alle 10,30 con Muller (Fra) contro Schevchenko (Rus) che oggi ha eliminato Tseng (Taipei) con un duplice 6/3. Dopo Mager-Zeppieri, il terzo match di singolare opporrà il francese Van Assche a Giovanni Fonio proveniente dalle qualificazioni ed entrato negli ottavi dopo aver battuto 61 76 la wild card Gianmarco Ferrari. L'ultimo match del singolare vedrà di fronte il ceco Kopriva che ieri ha vinto a sorpresa contro Cecchinato, e Flavio Cobolli che stamattina ha inflitto un combattuto doppio 6/4 al connazionale Maestrelli".

"Sui campi 1 e 2 invece tutto il programma di domani sarà dedicato al primo turno del tabellone di doppio per stabilire quali saranno le otto coppie ammesse ai quarti di finale. Tornando alla giornata di oggi, da sottolineare la terza vittoria consecutiva (comprese le due nelle qualificazioni) e senza perdere neppure un set di Edoardo Lavagno 63 63 sul monegasco Vacherot, il ko inatteso del russo Karatsev che si è fatto rimontare 57 62 63 dal coriaceo belga Coppejans proveniente dalle qualificazioni, l'agevole successo dello slovacco Kovalik 62 61 sul britannico Harris, l'esordio vincente ma non semplice della prima testa di serie della Sanremo Tennis Cup il peruviano Varillas 64 76 in quasi due ore sul qualificato Federico Arnaboldi, la vittoria agevole dell'austriaco Ofner 62 63 sul francese Guinard e infine il successo di Andrea Vavassori su Pavel Kotov che si è ritirato sullo 0-4 del terzo set".