Campionati italiani FIWUK di sanda: i risultati della Asd Flying Dragon di Sanremo

Nel weekend a Pescara, si sono svolti i campionati italiani FIWUK di sanda (combattimento libero a mani nude nato e sviluppatosi in seno alle arti marziali cinesi) e hanno partecipato 4 allievi dell'associazione Asd Flying Dragon di Sanremo. Tra i partecipanti della società matuziana anche due senior: Alessandro Cullurà del peso di 70 kg e Mattia Iride di 75 kg; un junior: Eros Catanzaro del peso di 75 kg e infine un cadetto: Vincenzo Banaudo di 48 kg.



Questo il resoconto della Asd Flying Dragon di Sanremo: "Purtroppo i due senior, Alessandro e Mattia, nonostante la buona performance di combattimento, per calo di energie, non hanno passato il primo turno. Per quanto riguarda l'atleta junior, Eros Catanzaro, nel primo turno e andato in parità, il secondo turno ha perso, classificandosi comunque al 3° posto. Mentre invece il cadetto Vincenzo Banaudo va diretto in finale aggiudicandosi il 1° podio come Campione italiano nella categoria cadetti Sanda light. Ottimi risultati e soddisfazioni, sia per il maestro Davide Vadalà che per i suoi allievi".