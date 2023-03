Al 1° meeting nazionale di canottaggio, ottimi risultati per la Canottieri Santo Stefano al Mare

Ottimi risultati per la Canottieri Santo Stefano al Mare al 1° meeting nazionale di canottaggio, che si è tenuto il 25 e 26 marzo al lago di Piediluco (Terni) presso il centro nazionale di canottaggio.

Tre le medaglie ottenute dagli atleti sanstevesi impegnati in diverse specialità.

Nella categoria Under 17 maschile Roberto Gotz ottiene un ottimo terzo posto, a bordo dell’otto con timoniere formato da ragazzi della Canottieri Sampierdarenesi, Monate, Flora e una 10° posizione in doppio con Roberto Terranova (Canottieri Sampierdarenesi).

Arianna Ramella conquista la medaglia d’argento in quattro di coppia under17 con le compagne Alice Mantero Lucia Cambiaso Alice Lauletta rispettivamente delle Canottieri Speranza Prà e Lega Navale di Sestri Ponente. In singolo è arrivata 11°assoluta.

Alice Ramella in coppia con Maria Sole Perugino (Canottieri Baldesio) giungono seconde assolute nel doppio pesi leggeri a ma vengono premiate con la medaglia d’oro in quanto primo equipaggio di categoria under23.

Nella specialità singolo pesi leggeri Alice si è piazzata in 11° assoluta (5° tra le under 23).