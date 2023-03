Pallavolo: nuova vittoria della Grafiche Amadeo che consolida la prima posizione in Serie C maschile

Nuova importante vittoria, ieri pomeriggio a Sanremo, per la Grafiche Amadeo sul Volley Colombiera Sarzana con un netto 3-0.

I ragazzi di capitan Gazzera partono subito concentrati e vincono il primo set per 25-15 e, nel secondo set sempre in netto vantaggio, i ragazzi hanno un momento di disattenzione, imponendosi alla fine per 25-23. Il terzo set ricalca il primo: Contini può far ruotare la squadra ed i matuziani vincono per 25-15.

Con la vittoria di ieri la Grafiche Amadeo mantiene il primato in classifica a +3 sulla seconda, il Sabazia Vado. Prossima gara, sempre in casa, contro il Volley Alassio domenica prossima a Villa Cittera, alle 18.

Intanto nella Serie C femminile, la Grafiche Amadeo si è imposta con un altro netto 3-0 sul Volley Tiglio. La vittoria garantisce alle matuziane una salvezza tranquilla.